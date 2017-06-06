Правовая комиссия — против детской порнографии в письменных текстах

Правовая комиссия предложила отклонить на первом чтении законопроект, разрешающий изображение детской порнографии в письменных текстах. За предложение проголосовали 6 и против – 3 члена комиссии, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Инициированный 13 членами Рийгикогу проект закона призван изменить статью 178 Пенитенциарного кодекса, которая касается изготовления и предоставления возможности изготовления детской порнографии. Согласно законопроекту, создание картины или иного визуального произведения, изображающего детскую порнографию, или предоставление возможности его создания не будет наказуемым, если произведение несет в себе значительную художественную, научную, историческую или политическую ценность.

По словам члена Рийгикогу Оудекки Лооне, в письменных текстах фигурируют вымышленные персонажи, т. е. фантазии писателя, что не может быть преступлением. ”Если текст описывает реальную ситуацию, то он может стать доказательством реальных деяний в ходе уголовного производства”, — сказала Оудекки Лооне.

”Поводом для инициирования законопроекта послужил т.н. случай Каура Кендера. Судебное разбирательство по этому делу еще идет. Поэтому законопроект был инициирован слишком торопливо, не дожидаясь оценки суда, — сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд. — Всякий текст, содержащий детскую порнографию, нельзя называть искусством”.

Министерство юстиции не поддерживает инициированное депутатами парламента предложение, согласно которому изображение детской порнографии не являлось бы наказуемым, если оно несет художественную, научную, историческую или политическую ценность.

Проект закона о внесении изменений в статью 178 Пенитенциарного кодекса (418 SE) инициировали члены Рийгикогу Оудекки Лооне, Игорь Грязин, Барби Пильвре, Ээрик-Нийлес Кросс, Артур Тальвик, Валдо Рандпере, Ремо Холсмер, Хельмут Халлемаа, Марика Туус-Лауль, Тоомас Витсут, Хейди Пурга, Марианне Микко и Харди Волмер. Законопроект будет обсуждаться на пленарном заседании Рийгикогу 16 июня.