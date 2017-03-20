Правовая комиссия поддержала изменение законопроекта об обязательном шоковом тюремном заключении

Правовая комиссия Рийгикогу сочла нужным изменить законопроект, который предусматривает обязательное шоковое тюремное заключение за повторное вождение в нетрезвом виде. Изменения призваны увеличить дискреционное право судьи при назначении наказания.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и, в связи с этим, в другие законы (ужесточение отношения к вождению в нетрезвом виде) (328 SE) изначально предусматривал шоковое тюремное заключение минимальным сроком в пять дней за повторное вождение в состоянии крайне тяжелого алкогольного опьянения (1,5 промилле). Правовая комиссия поддержала изменение законопроекта таким образом, что шоковое тюремное заключение останется обязательным, но минимальный пятидневный срок исчезнет. Длительность шокового тюремного заключения будет полностью определять судья.

”Комиссия считает, что отношение к повторному вождению в нетрезвом виде следует ужесточить и нарушителям нужно в обязательном порядке назначать шоковое тюремное заключение, — сказал председатель комиссии Яанус Карилайд. — При этом комиссия не сочла нужным установить минимальный пятидневный срок тюремного заключения. Закон не должен предписывать, какой минимальный срок назначает судья”.

Член правовой комиссии Кюллики Кюбарсепп предложила исключить из законопроекта обязательство назначать шоковое тюремное заключение. За предложение проголосовали пять членов комиссии, против — шесть. Таким образом, предложение не нашло поддержки.

Кюбарсепп отметила, что суд должен иметь достаточное дискреционное право для определения наказания и шоковое тюремное заключение не должно быть обязательным. ”Если есть желание ужесточить наказания за вождение в нетрезвом виде, то это можно сделать и на основании действующего законодательства, — сказала она. — Для этого требуется лишь желание и сотрудничество между разными ведомствами”.

В общей сложности комиссия на сегодняшнем заседании обсудила 17 предложений о внесении поправок и поддержала 16 из них. Комиссия также поддержала предложение о дате вступления закона в силу. Изначально закон должен был вступить в силу с 1 февраля 2017 г. Согласно предложению о внесении поправки, закон вступит в силу 1 ноября 2017 г.

Комиссия направила законопроект с предложениями о внесении поправок на второе чтение, которое состоится на пленарном заседании Рийгикогу 5 апреля. Ввиду изменения основных принципов законопроекта, комиссия предложила прервать второе чтение законопроекта на заседании Рийгикогу и назначить 11 апреля сроком для внесения новых предложений о поправках.