Правовая комиссия отправила законопроект об отмене Закона о сожительстве на первое чтение

Сегодня на заседании правовая комиссия Рийгикогу решила направить на первое чтение инициированный фракцией Консервативной народной партии Эстонии проект закона о признании Закона о сожительстве недействительным. За принятие решения проголосовали семь членов комиссии. Четыре участника заседания в голосовании не участвовали, пресс-служба Рийгикогу.

”Мы решили направить этот законопроект на пленарное заседание, чтобы все политики смогли проголосовать исходя из своих убеждений. Сегодняшнее решение комиссии также соответствует Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу”, — сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд.

Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, первое чтение законопроекта должно пройти на пленарном заседании Рийгикогу в течение семи рабочих недель с момента принятия проекта в производство. Таким образом, согласно закону, первое чтение данного законопроекта должно состояться не позже четвертой недели осенней сессии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его цель — разобраться с путаницей, вызванной Законом о сожительстве. Возникшее недопонимание может нарушить принцип оправданных ожиданий и стать причиной для многочисленных судебных решений, а также повлечь за собой расходы для налогоплательщиков.

Первое чтение проекта закона о признании Закона о сожительстве недействительным (461 SE) пройдет в Рийгикогу 12 октября. Правовая комиссия внесла предложение отклонить законопроект в первом чтении.