Правовая комиссия направит законопроект о сокращенном производстве по делам о проступках на второе чтение

Сегодня на заседании правовая комиссия Рийгикогу обсудила создание сокращенного производства. Соответствующий законопроект (580 SE) был направлен на второе чтение. Законопроект призван создать новый тип производства, который будет применяться в случае легких проступков, не влекущих за собой прямого вреда жизни или имуществу, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Нарушения, подлежащие рассмотрению в сокращенном порядке, не будут заноситься в Пенитенциарный регистр. Например, легкими проступками будут считаться проезд в общественном транспорте без билета, парковка в неположенном месте, игнорирование красного света светофора, поездка в машине без использования ремней безопасности, превышение скорости не более чем на 20 км/ч и езда без наличия дорожного страхования. В таких случаях в зависимости от конкретного правонарушения назначается денежный штраф в размере от 20 до 80 евро.

Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд сказал, что такое производство позволит значительно сократить время, которое требуется на оформление документов. ”Время, затраченное на оформление проступка, ориентировочно сократится с 20 минут до 5. Таким образом, введение сокращенного производства позволит сэкономить полицейский ресурс”, — сказал Карилайд.