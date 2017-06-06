Правовая комиссия направит законопроект о пресечении насилия в семье на первое чтение

Сегодня на заседании правовая комиссия Рийгикогу обсудила применение Стамбульской конвенции в Эстонии и приняла решение направить соответствующий законопроект на первое чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 13 июня, передает пресс-служба парламента.

Цель конвенции — предотвратить насилие против женщин и насилие в семье, а также оказать помощь жертвам.

”Насилие в семье — не личное дело членов семьи. Это общественная проблема, которой необходимо заниматься на государственном уровне. Первым шагом будет изменить отношение людей. Статистика, которая показывает, сколько человек сталкивается с насилием в семье, вызывает серьезные опасения”, — сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд.

Согласно исследованию, которое провел Институт открытого общества Эстонии, с насилием в семье на личном опыте столкнулось около 50% населения в возрасте старше 15 лет. Почти половина из них считает, что жертва частично сама виновата.

По словам члена правовой комиссии Валдо Рандпере, бытует неверное мнение, что от насилия в семье страдают только женщины. По его словам, в защите нуждаются и мужчины.

Согласно исследованию института, с 15 лет с насилием столкнулось 42% женщин и 40% мужчин. С психологическим, физическим или сексуальным насилием при этом столкнулось 12% женщин и 7% мужчин.

Стамбульская конвенция была принята 7 апреля 2011 года в Стамбуле. Эстония подписала конвенцию 2 декабря 2014 года.

Стамбульская конвенция создает основы для защиты и оказания помощи жертвам насилия против женщин и насилия в семье. Конвенция также призвана укреплять международное сотрудничество по ликвидации насилия против женщин и насилия в семье.

Производство по проекту закона о ратификации конвенции Совета Европы о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье (475 SE) пройдет на пленарных заседаниях Рийгикогу в двух чтениях.