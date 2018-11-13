13.11.2018, 07:05

Правовая комиссия направила проект об ужесточенном взыскании долгов по алиментам на первое чтение

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rus.delfi.ee
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Viimased sendid.Foto: Anni Õnneleid

В понедельник на заседании правовая комиссия Рийгикогу решила направить на первое чтение законопроект, который даст государству больше эффективных возможностей для взыскания долгов по алиментам.

”В Эстонии порядка 9000 должников по алиментам. К сожалению, ситуация не улучшается, а, наоборот, только становится хуже, — признал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд. — Более жесткие меры для взыскания долгов по алиментам должны в первую очередь оказать влияние на тех должников, у кого есть деньги, но нет желания выплачивать их детям”.

По словам члена правовой комиссии Урве Тийдус, цель законопроекта — побудить должников общаться с судебным исполнителем и разъяснить им, что именно препятствует выплате алиментов. ”Если человек докажет, что его доходы не позволяют ему выплачивать алименты в предусмотренном размере, суд может это учесть”.

В случае отсутствия уважительной причины для неуплаты алиментов суд, согласно законопроекту, может признать недействительными проездные документы (паспорт гражданина Эстонии, паспорт иностранца, проездной документ беженца, временный проездной документ, мореходная книжка и удостоверение моряка).

Согласно законопроекту, в дальнейшем с помощью полиции автомобиль должника по алиментам также может быть передан судебному исполнителю. В настоящий момент на практике изъятие машины должника — сложный процесс, так как его местоположение зачастую неизвестно. Поэтому полиции будет вверено в обязанности в ходе выполнения других рабочих задач проверить, установлена ли судебным исполнителем в регистре дорожного движения запрещающая отметка на автомобиль. При обнаружении отметки полиция имеет право изъять автомобиль у должника.

Помимо этого, законопроект запрещает третьим лицам, которые, исходя из закона, могут устанавливать личность (например, исходя из Закона об азартных играх и Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма), наличными выплачивать должнику по алиментам суммы в размере более 5000 евро. Они также обязуются уведомить судебного исполнителя о наличии денежного требования. Судебный исполнитель может арестовать данное требование в счет покрытия долга по алиментам.

Первое чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Кодекс об исполнительном производстве и, в связи с этим, в другие законы (оказание давления на должников по алиментами), (737 SE) пройдет на пленарном заседании 5 декабря.

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