Правовая комиссия направила проект об ужесточенном взыскании долгов по алиментам на первое чтение

”В Эстонии порядка 9000 должников по алиментам. К сожалению, ситуация не улучшается, а, наоборот, только становится хуже, — признал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд. — Более жесткие меры для взыскания долгов по алиментам должны в первую очередь оказать влияние на тех должников, у кого есть деньги, но нет желания выплачивать их детям”.

По словам члена правовой комиссии Урве Тийдус, цель законопроекта — побудить должников общаться с судебным исполнителем и разъяснить им, что именно препятствует выплате алиментов. ”Если человек докажет, что его доходы не позволяют ему выплачивать алименты в предусмотренном размере, суд может это учесть”.

В случае отсутствия уважительной причины для неуплаты алиментов суд, согласно законопроекту, может признать недействительными проездные документы (паспорт гражданина Эстонии, паспорт иностранца, проездной документ беженца, временный проездной документ, мореходная книжка и удостоверение моряка).