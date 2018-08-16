16.08.2018, 16:50

Правовая комиссия направила на первое чтение законопроект о привлечении к работе помощников полицейских

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rus.delfi.ee
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Abipolitseinik
AbipolitseinikFoto: Andres Putting

Цель проекта закона о внесении изменений в Закон о помощниках полицейских — расширить возможности привлечения помощников к работе полиции, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Нынешнее законодательство устарело”, — сказал председатель комиссии Яанус Карилайд. По его словам, необходимо расширить права помощников полицейских и четко прописать их в законе. ”Планируемые изменения в значительной степени укрепят чувство защищенности у населения”, — добавил Карилайд.

По словам члена Рийгикогу Яака Мадисона, инициатива носит надпартийный характер и направлена на улучшение работы полиции. ”Цель законопроекта — повысить эффективность помощников полицейских и устранить юридические препятствия, которые мешают повседневной работе”, — сказал Мадисон

Согласно действующему закону, помощник полицейского может участвовать в обеспечении правопорядка и в надзоре за дорожным движением. В законопроекте планируется более четко прописать возможность привлечения помощников полицейских и к другим видам деятельности, например, к работе уголовной полиции. Помощникам полицейских, действующим самостоятельно, планируется обеспечить дополнительные права, например, право задерживать нарушителей дорожного движения. В настоящий момент для реагирования они должны получить у полиции соответствующее разрешение. Также планируется расширить их возможности применения огнестрельного оружия и разрешить им использовать электрошокеры. Кроме того, законопроект призван упорядочить рабочую форму помощников полицейских.

Инициаторами проекта закона о внесении изменений в Закон о помощниках полицейских (631 SE) выступили члены Рийгикогу Яак Мадисон, Калле Лаанет, Яанус Карилайд, Тоомас Витсут, Райво Аэг, Уно Каскпейт, Валдо Рандпере, Кюллики Кюбарсепп, Маргус Цахкна и Лийза Овийр.

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