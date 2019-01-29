Правовая комиссия хочет восстановить докризисный уровень пенсии полицейских и военнослужащих

Как сообщает пресс-служба парламента, законопроект касается военнослужащих и полицейских, зарплата которых была понижена во время экономического кризиса.

”Законопроект направлен на восстановление справедливости по отношению к людям, которые должны были вновь отстраивать Эстонское государство в сложные времена”, — сказал председатель комиссии Яанус Карилайд.

По словам члена комиссии Райво Аэга, повышение пенсий для лиц, пострадавших от экономического кризиса, — это логичная мера. ”В 2009 году зарплату полицейских и военнослужащих сократили на 8 %. Поэтому сейчас они получают более низкую пенсию, чем ожидалось. Законопроект восстановит докризисный уровень пенсии”.

Йоханнес Керт, участвовавший в заседании в качестве представителя инициаторов, также подчеркнул, что целью документа является восстановить справедливость по отношению к ушедшим в отставку военнослужащим и пограничникам. Он пояснил, что законопроект касается военнослужащих, вышедших на пенсию до апреля 2013 года, и чиновников полиции, вышедших на пенсию до января 2010 года.

По словам инициаторов, законопроект затронет порядка 1400 пенсионеров Департамента полиции и пограничной охраны и порядка 660 военнослужащих на пенсии.