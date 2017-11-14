Правовая комиссия хочет сократит длительность ареста, назначаемого несовершеннолетним

Правовая комиссия направила на второе чтение законопроект, который создаст новую систему для работы с несовершеннолетними правонарушителями и сократит длительность ареста, назначаемого несовершеннолетним. Роль комиссий по делам несовершеннолетних начнут выполнять службы, занимающиеся производством по делу. Цель законопроекта — снизить число рецидивов среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, с каждым проблемным подростком следует работать индивидуально. Необходимо выяснить обстоятельства совершения преступления и реагировать в зависимости от ситуации. ”Жесткое наказание не всегда дает желаемый результат. Тридцатидневный арест скорее повлияет на подростка отрицательно. Поэтому следует предпочитать воспитательные меры воздействия”.

Проект закона о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и, в связи с этим, в другие законы (изменения в обращении с несовершеннолетними правонарушителями) (453 SE) сокращает максимальный срок ареста несовершеннолетних с 30 дней до 10. В уголовном производстве будет создана возможность направить несовершеннолетнего вместо тюрьмы в закрытое детское учреждение. Вместо ареста законопроект предлагает использовать другие, более подходящие и действенные меры воздействия.

В начале следующего года в Эстонии будут упразднены комиссии по делам несовершеннолетних. Их роль возьмут на себя службы, занимающиеся производством по делу. Они получат право реагировать на правонарушения, совершенные несовершеннолетними, и назначать меры воздействия. Это позволит быстрее реагировать на каждый случай.

Если несовершеннолетний совершил мелкое правонарушение, то, согласно законопроекту, можно не начинать производство по делу о проступке, если несовершеннолетний возместит нанесенный ущерб. В случае проступка также можно провести согласительное производство, в ходе которого ребенок возьмет ответственность за совершенное деяние, извинится перед пострадавшим и возместит ущерб.

При необходимости законопроект также позволит применять меры воздействия на несовершеннолетних и к нарушителям в возрасте от 18 до 21 года, если лицо по степени зрелости скорее является подростком, а не совершеннолетним.

В прошлом году несовершеннолетние совершили 1016 преступлений.