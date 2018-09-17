17.09.2018, 19:05

Правовая комиссия хочет обсудить отмывание денег в Рийгикогу как вопрос государственной важности

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rus.delfi.ee
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Danske Bank logo ja maja
Danske Bank logo ja majaFoto: Priit Simson

Правовая комиссия Рийгикогу на сегодняшнем заседании начала подготовку вопроса государственной важности на тему отмывания денег и безопасности.

По словам председателя комиссии Яануса Карилайда, к следующему понедельнику у всех фракций есть возможность внести свои предложения относительно выступающих и постановки темы. Возможно время обсуждения вопроса — в ноябре.

На сегодняшнем заседании выступили с докладами руководитель Бюро данных об отмывании денег Мадис Рейманд и руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере.

Ранее правовая комиссия утвердила исходную задачу, согласно которой нужно выяснить, какие государственные инстанции работали в инциденте с отмыванием денег в банке Danske неэффективно и насколько широкой может быть проблема отмывания денег в кредитных учреждениях Эстонии в целом, а также найти возможные места в законодательстве, которые следовало бы изменить.

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