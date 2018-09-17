Правовая комиссия хочет обсудить отмывание денег в Рийгикогу как вопрос государственной важности(4)
Правовая комиссия Рийгикогу на сегодняшнем заседании начала подготовку вопроса государственной важности на тему отмывания денег и безопасности.
Правовая комиссия Рийгикогу на сегодняшнем заседании начала подготовку вопроса государственной важности на тему отмывания денег и безопасности.
По словам председателя комиссии Яануса Карилайда, к следующему понедельнику у всех фракций есть возможность внести свои предложения относительно выступающих и постановки темы. Возможно время обсуждения вопроса — в ноябре.
На сегодняшнем заседании выступили с докладами руководитель Бюро данных об отмывании денег Мадис Рейманд и руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере.
Ранее правовая комиссия утвердила исходную задачу, согласно которой нужно выяснить, какие государственные инстанции работали в инциденте с отмыванием денег в банке Danske неэффективно и насколько широкой может быть проблема отмывания денег в кредитных учреждениях Эстонии в целом, а также найти возможные места в законодательстве, которые следовало бы изменить.
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