Правовая комиссия хочет обсудить отмывание денег в Рийгикогу как вопрос государственной важности

По словам председателя комиссии Яануса Карилайда, к следующему понедельнику у всех фракций есть возможность внести свои предложения относительно выступающих и постановки темы. Возможно время обсуждения вопроса — в ноябре.

На сегодняшнем заседании выступили с докладами руководитель Бюро данных об отмывании денег Мадис Рейманд и руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере.

Ранее правовая комиссия утвердила исходную задачу, согласно которой нужно выяснить, какие государственные инстанции работали в инциденте с отмыванием денег в банке Danske неэффективно и насколько широкой может быть проблема отмывания денег в кредитных учреждениях Эстонии в целом, а также найти возможные места в законодательстве, которые следовало бы изменить.