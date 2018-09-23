23.09.2018, 18:50

"Правовая аптека" проведет прием в Хааберсти

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rus.delfi.ee
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paragrahvFoto: Ilmar Saabas

27 сентября с 10 до 14 часов "Правовая аптека" будет принимать посетителей в Хааберстиском центре досуга (улица Эхитаяте, 109 а/2), сообщает Раэпресс.

Консультации будут даваться по вопросам семейного права, востребования алиментов, наследственного права, нотариальных сделок, Закона о трудовом договоре, разрешения трудовых споров, проблематике и жалобам на деятельность квартирных товариществ, вопросам исполнительного производства, рассмотрения административных правонарушений и споров с муниципальной полицией, проблем и споров в области прав потребителя, налогового права, обращения в суд, контактов и оформления документов для местных самоуправлений и государственных учреждений, договорного и обязательственного права. Консультировать будут высококвалифицированные юристы.

Консультации будут предоставляться бесплатно как на эстонском, так и русском языке. Более подробная информация на сайте Союза юристов Эстонии www.juristideliit.ee, в Фейсбуке и по телефонам 6313002, 6314466.

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