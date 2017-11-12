”Правовая аптека” продолжает работу

30 ноября с 10:00 до 14:00 в торговом центре ”Строоми” (ул. Туулемаа, 20), на 2-м этаже можно будет получить бесплатные юридические консультации.

Будут проведены юридические консультации по вопросам трудового, наследственного и семейного права, востребования алиментов, нотариальных сделок, квартирных товариществ, обращения в суд и т. д., сообщает Раэпресс.

Консультируют на эстонском и на русском языках нотариусы, судебные исполнители, адвокаты, судьи. В мероприятии также примут участие старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, социальные работники и представители муниципальной полиции.

Предварительная регистрация не нужна. Добраться можно на автобусах № 3, 40 и 48, остановки Пельгуранна и Рандла.