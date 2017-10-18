18.10.2017, 08:20

"Правовая аптека" примет клиентов в Мустамяэ


rus.delfi.ee
EST
Kohus
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В связи с большим спросом на правовую консультацию 19 октября с 10 до 14 часов в помещениях центра культуры "Кая" в Мустамяэ (ул. Вильде, 118) будет принимать посетителей организованная Таллинской горуправой совместно с Союзом юристов Эстонии "правовая аптека".

В порядке живой очереди пришедшие смогут получить консультацию квалифицированных юристов по вопросам нотариальных сделок, наследственного, семейного, налогового права, алиментов на детей, общения и оформления документов для общения с местными самоуправлениями и государственными учреждениями, исполнительного производства, банкротства юридических и физических лиц, обращений в суд, составления исковых заявлений, защиты потребителя, долгового и обязательственного права, трудовых отношений, деятельности квартирных товариществ и пр. Консультации даются как на эстонском, так и на русском языке.

Подробная информация приводится на сайте www.juristideliit.ee, ее можно также получить по телефону 6313002 .

Союз юристов Эстонии предоставляет также повседневно бесплатную юридическую помощь на портале www.juristaitab.ee

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