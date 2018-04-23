"Правовая аптека" предлагает помощь ляснамяэсцам

В четверг, 26 апреля, в Ласнамяэской районной управе (улица Палласти, 54) будет принимать посетителей "Правовая аптека". Бесплатный прием начнется в 10.00 и будет продолжаться до 14.00.

Консультации по эстонском и русском языках в порядке живой очереди, сообщает Раэпресс.

Консультирование будет вестись по вопросам семейного права, востребования алиментов, наследственного права, нотариальных сделок, трудового права, разрешения трудовых споров, деятельности квартирных товариществ и пр., а также прав потребителя, обращения в суд, общения с государственными учреждениями и местными самоуправлениями, оформления документов, договорного и обязательственного права.

Более подробная информация на сайте Союза юристов Эстонии www.juristideliit.ee, в Фейсбуке и по телефонам 6313002, 6314466.