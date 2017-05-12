Правосудие не восторжествовало? Избитый шайкой молодых рецидивистов мужчина удивлен решением суда

Случайный прохожий стал жертвой грабителей. Центр тревоги не хотел отправлять на место патруль. Жертва сама нашла изображение нападавших, но полиция их потеряла, а в суде преступники заливались смехом, пишет Eesti Ekspress.

В феврале 2016 года , когда Андрес (имя изменено — прим.ред.) возвращался по ночному Таллинну домой, на него напали трое неизвестных ему молодых людей и избили. Сначала он получил удары ногой в спину и кулаком в лицо и упал. После этого нападавшие стали избивать его ногами по голове и туловищу. В определенный момент они по какой-то причине убежали, и потерпевший позвонил в центр тревоги.

После долгого разговора голос на другом конце провода сообщил: ”Но они уже скрылись, зачем вам сейчас нужен патруль? Вам надо написать заявление в полицию”. Андресу все-таки удалось настоять на приезде стражей порядка. ”У меня создалось впечатление, что нападавшие просто хотели избить меня. Мои личные имеющие материальную ценность вещи их не интересовали”, — отметил Андрес уже в участке.

Матерые правонарушители

Уже позже выяснилось, что преступники приехали в Таллинн накануне вечером из Нарвы. Это избиение на улице Ристику стало их первым преступлением в столице. Речь идет о четверых молодых людях:

18-летнем молодом человеке, который уже был наказан за грабеж лишением свободы на три года условно. Поскольку он нарушил правила испытательного срока и не контактирует с офицером по пробации, Вируский уездный суд намерен привести наказание в исполнение, но адвокат оспорил решение.

17-летний молодой человек, проживавший в детском приюте и нарушивший режим. Восемь действующий наказаний за проступки.

16-летний молодой человек, который выстрелил однокласснику в лицо из газового пистолета. Имеет условные наказания (в том числе за вымогательство) суммарным сроком на более чем два года. Числится в соответствующем регистре с восьмилетнего возраста.

15-летний молодой человек, которого неоднократно направляли в Тапаскую спецшколу, откуда он сбегал. Скоро должен предстать перед судом в связи с преступлением с применением насилия. В регистре несовершеннолетних нарушителей с семилетнего возраста.

Череда преступлений

Через несколько дней Андрес возвращается на место преступления и просит у председателя правления находящего рядом дома записи с камер видеонаблюдения. Так в его распоряжении отказываются записи, которые он передает полиции (лиц злоумышленников на них не видно).

В последующие недели та же самая четверка совершает в Таллинне серию ограблений, краж и взломов. Никто из пострадавших в полицию не обращается. Один из пострадавших мужчин просыпается возле квартиры в центре города с окровавленными руками и лицом. Он ничего не помнит и узнает о нападении от председателя правления товарищества, который в свою очередь узнает об этом при просмотре камеры наблюдения. В ходе ограбления мужчина лишается своего смартфона, и несколькими днями позже его сын обнаруживает похожее устройство в ломбарде. Мужчина обращается в полицию, которая через некоторое время задерживают 18-летнего грабителя и его 15-летнего друга. Постепенно начинает складываться целостная картина.

”Я джанк-фуд не ем”, — говорит старший грабитель, когда следователь предлагает ему гамбургер. Кажется, что он гордится количеством совершенных преступлений. Банда действовала ночью и в качестве жертв выбирала подвыпивших взрослых.

Оттачивали приемы нападения

„Я подбежал к мужчине со спины и запрыгнул ему на спину, чтобы он упал. Он казался довольно сильным, и его было непросто повалить”, — рассказывает 18-летний нападавший об одном из эпизодов. Тогда его друг взял стоявшую рядом пустую бутылку и ударил мужчину по голове. Добыча молодых преступников составила 20 евро и мобильный телефон, за который в ломбарде дали 20 евро.

„Мы напали на него спонтанно. Решили отточить приемы нанесения ударов. Обворовывать его мы не планировали. Помню, что во время избиения у него разбились очки”, — рассказывает преступник об инциденте с Андресом. Позже он все же признает, что кража тоже входила в их планы. ”Мы не стали этого делать, потому что мимо проехала полицейская машина и мы убежали. Мы хотели его обокрасть, потому что нам нужны были деньги”.

Полиция связывается с находящимся на заработках за границей Андресом и просит опознать преступников. Мужчина говорит, что не может этого сделать, потому что не видел их, и напоминает о кадрах с камеры слежения. Выясняется, что дело было передано другому отделению и этих данных у нового следователя нет. Полиция обращается к владельцу видеокамеры, но выясняется, что записи уже стерты. ”К сожалению, полиция со мной за несколько месяцев так и не связалась”, — объясняет администратор дома.

Смешное заседание суда

Харьюский уездный суд рассматривает дело четырех молодых людей в рамках укороченного производства. Свидетелей не заслушивают, а наказание автоматически уменьшается на треть. На процессе присутствует и Андрес. ”Я просто пошел посмотреть на этот цирк”, — говорит он изданию.

Во время показа видео избиения другого потерпевшего подсудимые смеются. Прокурор требует для 18-летнего обвиняемого наказания в виде лишения свободы сроком до семи лет. По его мнению, в тюрьму следовало бы отправить и несовершеннолетних. Он отмечает, что подсудимым во время заседания было слишком весело и что они не раскаялись в содеянном.

„То, что им было весело, не означает, что они не раскаиваются”, — парирует адвокат 15-летнего подсудимого.

В итоге судья решает приговорить к реальному заключению лишь 18-летнего молодого человека. Трое остальных получают условное наказание, один должен будет носить на ноге электронным браслет.

Как у Андреса, так и у прокурора решение вызывает недоумение. Андрес обращается в Таллиннский окружной суд, отмечая, что назначенные четверке наказания ”необъяснимо мягкие и очень сильно задевают чувство справедливости”.

„Кадры избиения ногами поваленного человека при просмотре видеозаписи во время судебного заседания вызвали у молодых людей смех. Равно как и кража в магазине. Одно время молодые люди просто болтали друг с другом. Обвиняемые выражали сожаление лишь в ответ на наводящие вопросы адвокатов”, — отмечает Андрес, не понимая, почему суд все же принял раскаяние во внимание при вынесении приговора.

Злодеяния продолжаются

Прокурор с ним соглашается и отмечает, что самый старший из подсудимых получил в общей сложности пять лет лишения свободы, из которых на самом деле около трех лет составляет наказание за совершенную ранее кражу.

Как бы то ни было, окружной суд приходит к выводу, что ”не понравившееся потерпевшему поведение обвиняемых на судебном заседании не является отягчающим обстоятельством и не дает оснований для ужесточения наказания”. Судьи считают, что привлечение несовершеннолетних к контролю поведения заставит их во время испытательного срока воздержаться от совершения новых преступлений.

Решение суда остается в силе.

Андрес сказал изданию, что не жаждет мести и знает, что легко отделался, однако его не покидает чувство, что с правосудием в данном случае что-то не так. ”Такое мягкое наказание не пойдет этим мальчишкам на пользу. Реальный срок мог бы на них положительно повлиять и помочь”, — считает мужчина.

Двоим из получивших условные сроки молодым людям уже предъявлено подозрение в совершении нового преступления: они украли в Нарве сумку и банковскую карту, с которой сняли в банкомате 530 евро. До суда подозреваемые будут находиться на свободе.