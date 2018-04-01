Православные христиане готовятся к Страстной неделе

Православные христиане, живущие по юлианскому календарю, сегодня отмечают Вербное воскресенье. Этот праздник еще называют Вход Господень в Иерусалим, передает rus.err.ee.

В таллиннском соборе Александра Невского прошло богослужение, верующие готовятся к Страстной неделе, передает "Актуальная камера".

Вербное воскресенье празднуется ровно за неделю до Пасхи. Название праздника связано с тем, что пальмовых ветвей, которыми Иисуса встречали жители Иерусалима, в наших широтах нет, и потому здесь их заменили веточки вербы, которая первой из всех деревьев распускает почки.

В народе она считается символом победы жизни над смертью. По традиции в этот день верующие несут в храм ветки распустившейся вербы для освящения.