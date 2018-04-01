01.04.2018, 20:40

Православные христиане готовятся к Страстной неделе

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rus.delfi.ee
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Nevski lihavõttepüha jumalateenistus
фото иллюстративноеFoto: Martin Dremljuga

Православные христиане, живущие по юлианскому календарю, сегодня отмечают Вербное воскресенье. Этот праздник еще называют Вход Господень в Иерусалим, передает rus.err.ee.

В таллиннском соборе Александра Невского прошло богослужение, верующие готовятся к Страстной неделе, передает "Актуальная камера".

Вербное воскресенье празднуется ровно за неделю до Пасхи. Название праздника связано с тем, что пальмовых ветвей, которыми Иисуса встречали жители Иерусалима, в наших широтах нет, и потому здесь их заменили веточки вербы, которая первой из всех деревьев распускает почки.

В народе она считается символом победы жизни над смертью. По традиции в этот день верующие несут в храм ветки распустившейся вербы для освящения.

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