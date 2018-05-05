05.05.2018, 20:38

Православная церковь Эстонии выбрала кандидатов на должность митрополита

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rus.delfi.ee
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Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) в субботу собрался в Пюхтицком женском монастыре в Куремяэ и выбрал кандитатов на должность митрополита — это архиепископ Евгений Верейский, ректор Московской Духовной Академии и епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

В пользу кандидата из Москвы, архиепископа Евгения Верейского, говорит то, что он поможет организовать обучение духовенства, сейчас это в Эстонии является большой проблемой, пишет rus.err.ee. Доводы в пользу Владыки Лазаря — он уже десяток лет живет в Эстонии и знает, что нужно делать новому предстоятелю.

Выборы нового предстоятеля Эстонской православной церкви состоятся на соборе, который пройдет в конце месяца. Нового предстоятеля будут выбирать тайным голосованием.

"Собор пройдет в храме Александра Невского в Таллинне 29 мая. Это будет 41 день после кончины Митрополита Корнилия", — сказал секретарь Синода ЭПЦ МП Даниил Леписк.

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