Православная церковь Эстонии выбрала кандидатов на должность митрополита

Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) в субботу собрался в Пюхтицком женском монастыре в Куремяэ и выбрал кандитатов на должность митрополита — это архиепископ Евгений Верейский, ректор Московской Духовной Академии и епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

В пользу кандидата из Москвы, архиепископа Евгения Верейского, говорит то, что он поможет организовать обучение духовенства, сейчас это в Эстонии является большой проблемой, пишет rus.err.ee. Доводы в пользу Владыки Лазаря — он уже десяток лет живет в Эстонии и знает, что нужно делать новому предстоятелю.

Выборы нового предстоятеля Эстонской православной церкви состоятся на соборе, который пройдет в конце месяца. Нового предстоятеля будут выбирать тайным голосованием.