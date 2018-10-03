03.10.2018, 09:18

"Православию Украины будет нанесен тяжелый урон". Синод Эстонской церкви осудил действия Константинополя на Украине

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rus.delfi.ee
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esimene jumalateenistus Nevski katedraalis
Foto: Ahto Sooaru

Синод Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата выражает глубокую обеспокоенность в связи с опасным развитием церковной ситуации в Украине, вызванным односторонними действиями Константинопольского Патриархата, направившего двух своих иерархов в Киев для реализации проекта создания украинской автокефальной Церкви.

"Мы свидетельствуем на опыте Эстонской Православной Церкви, что подобные действия Константинопольского Патриархата, предпринимаемые им без всякого согласования с каноническим Священноначалием Украинской Православной Церкви, могут повлечь за собой тяжелые последствия как для Православия в Украине, так и для единства вселенской Церкви в целом.

Уже сегодня представителями раскольнических сообществ Украины озвучиваются планы лишения Украинской Православной Церкви её официального названия и отчуждения её имущества в пользу создаваемой Константинополем новой церковной структуры. Если упомянутые планы будут осуществлены, Православию Украины будет нанесён тяжёлый урон, а миллионы украинских православных верующих подвергнутся дискриминации, оказавшись без своих храмов и монастырей.

Решительно осуждая антиканонические деяния Константинопольского Патриархата в Украине, мы полностью поддерживаем позицию Священного Синода Русской Православной Церкви, выраженную в его заявлении от 14 сентября 2018 года, а также выражаем всестороннюю поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату, клиру и всей полноте Украинской Православной Церкви.

Призываем духовенство и всех верных чад Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата возносить сугубые молитвы о единстве и единомыслии Святой Православной Церкви, а также о скорейшем справедливом разрешении сложившейся ситуации".

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