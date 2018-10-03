"Православию Украины будет нанесен тяжелый урон". Синод Эстонской церкви осудил действия Константинополя на Украине

"Мы свидетельствуем на опыте Эстонской Православной Церкви, что подобные действия Константинопольского Патриархата, предпринимаемые им без всякого согласования с каноническим Священноначалием Украинской Православной Церкви, могут повлечь за собой тяжелые последствия как для Православия в Украине, так и для единства вселенской Церкви в целом.

Уже сегодня представителями раскольнических сообществ Украины озвучиваются планы лишения Украинской Православной Церкви её официального названия и отчуждения её имущества в пользу создаваемой Константинополем новой церковной структуры. Если упомянутые планы будут осуществлены, Православию Украины будет нанесён тяжёлый урон, а миллионы украинских православных верующих подвергнутся дискриминации, оказавшись без своих храмов и монастырей.

Решительно осуждая антиканонические деяния Константинопольского Патриархата в Украине, мы полностью поддерживаем позицию Священного Синода Русской Православной Церкви, выраженную в его заявлении от 14 сентября 2018 года, а также выражаем всестороннюю поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату, клиру и всей полноте Украинской Православной Церкви.

Призываем духовенство и всех верных чад Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата возносить сугубые молитвы о единстве и единомыслии Святой Православной Церкви, а также о скорейшем справедливом разрешении сложившейся ситуации".