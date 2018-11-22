Правление социал-демократов утвердило кандидатуру Катри Райк на пост главы МВД

По словам председателя партии Евгения Осиновского, как у ректора Академии внутренней безопасности, у Катри отличное представление о всей сфере МВД, что очень важно для такой ответственной должности. ”Учитывая ее многогранный опыт управления, не сомневаюсь, что она очень быстро освоится на новом посту и обеспечит стабильную работу в сфере внутренней безопасности”, — сказал Осиновский.

Катри Райк поблагодарила правление социал-демократов за доверие и выразила признание покидающему пост министра Андресу Анвельту. ”Задача людей, работающих в сфере внутренней безопасности, обеспечить каждому жителю Эстонии чувство безопасности. Сегодня в День борьбы с насилием против женщин будет уместно обратить внимание на это раскалывающее наше общество явление, изменить которое мы сможем только сообща. Безусловно, министр, объединяя разные стороны, играет здесь важную роль”, — сказала Райк. ”Нельзя забывать и о сотрудниках сферы безопасности. Я намерена сосредоточиться на кадровой проблеме в полиции и обеспечить рост зарплат полицейским и спасателям”.