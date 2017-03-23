Правление Рийгикогу продолжит работу в прежнем составе

Спикером Рийгикогу останется Эйки Нестор, вице-спикерами — Энн Ээсмаа и Таави Рыйвас, значится в пресс-релизе.

В результате тайного голосование спикером Рийгикогу вновь был избран Эйки Нестор, за которого проголосовали 51 члена парламента. 22 члена Рийгикогу проголосовали против. В выборах спикера участвовали 97 членов Рийгикогу. 24 бюллетеня были признаны недействительными.

Кандидатуру Эйки Нестора выдвинул председатель фракции Социал-демократический партии Эстонии Кальви Кыва.

При избрании вице-спикера председатель фракции Партии реформ Эстонии Ханно Певкур выдвинул на соответствующий пост кандидатуру Таави Рыйваса. Председатель фракции Центристской партии Эстонии Керсти Сарапуу выдвинула кандидатуру Энна Ээсмаа.

В тайном голосовании приняли участие 97 членов Рийгикогу. За Энна Ээсмаа проголосовали 47 членов Рийгикогу, а за Таави Рыйваса — 34 депутата. Количество недействительных бюллетеней составило 16. В соответствии с количеством полученных голосов, первым вице-спикером Рийгикогу был избран Энн Ээсмаа и вторым — Таави Рыйвас.