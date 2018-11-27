Правление Рийгикогу полностью осудило нападение на Индрека Таранда перед парламентом

"Любое насилие в демократическом государстве — недопустимо, — указано в заявлении правления. — Демократия означает свободу слова и ни в коем случае — не насилие. Человек, применяющий насилие в демократическом государстве, позорит Эстонскую Республику".

Правление Рийгикогу придерживается мнения, что сплоченности общества можно достичь лишь в ходе диалога, где собеседники с уважением относятся друг к другу. Даже в самые критические для истории Эстонии моменты люди до сих пор удерживались от насилия.

Правление Рийгикогу отмечает, что парламент — это место, где представлены самые разные высказываемые обществом мнения.