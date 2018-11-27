Правление Рийгикогу полностью осудило нападение на Индрека Таранда перед парламентом

Правление Рийгикогу полностью осудило инцидент с применением насилия, произошедший 26 ноября во время демонстрации на площади перед зданием Рийгикогу, где депутата Европейского парламента Индрека Таранда атаковали участники организованного партией EKRE пикета против присоединения Эстонии к Глобальному соглашению ООН по миграции, пишет rus.err.ee.
"Любое насилие в демократическом государстве — недопустимо, — указано в заявлении правления. — Демократия означает свободу слова и ни в коем случае — не насилие. Человек, применяющий насилие в демократическом государстве, позорит Эстонскую Республику".
Правление Рийгикогу придерживается мнения, что сплоченности общества можно достичь лишь в ходе диалога, где собеседники с уважением относятся друг к другу. Даже в самые критические для истории Эстонии моменты люди до сих пор удерживались от насилия.
Правление Рийгикогу отмечает, что парламент — это место, где представлены самые разные высказываемые обществом мнения.