Правление Рийгикогу единогласно избрало новым директором канцелярии Пеэпа Яхило

Правление Рийгикогу единогласно избрало Пеэпа Яхило в качестве нового директора канцелярии. Он вступит в должность 15 июля и пробудет на этой должности в течение пяти лет.

Правление объявило конкурс на пост директора Канцелярии Рийгикогу в январе. Конкурс проводила фирма по подбору персонала и консалтингу Fontes PMP. Заявления подали 26 кандидатов. Fontes провела интервью с 14 кандидатами и выдала оценки пяти наиболее сильным кандидатурам. В феврале на основании интервью и оценивания Fontes представила правлению Рийгикогу три кандидатуры.

Правление встретилось с кандидатами и вынесло решение после того, как прошло обсуждение в собрании старейшин Рийгикогу. В собрание старейшин помимо правления Рийгикогу также входят председатели фракций.

В настоящий момент Пеэп Яхило является послом Эстонии в Голландии. В течение своей продолжительной дипломатической карьеры он был послом Эстонии в Индии, Албании, Греции, на Кипре, в Исландии и Норвегии. С 2009 по 2012 гг. Яхило был вице-канцлером Министерства иностранных дел по административным вопросам. Он также был генеральным директором отдела внутреннего аудита и отдела персонала.

Правление Рийгикогу благодарит Марию Алайыэ за работу, проделанную на посту директора Канцелярии Рийгикогу, а также всех остальных участвовавших в конкурсе кандидатов.