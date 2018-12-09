Правление ОЛПЭ: 8 декабря состоялся лжеконгресс партии

В связи с этим, член правления ОЛПЭ Мстислав Русаков (согласно данным регистра, является членом ОЛПЭ) прислал в редакцию Delfi заявление.

"8 декабря 2018 года прошло странное сборище, которое было названо в Delfi ”конгрессом Объединенной левой партии Эстонии”. Официально заявляем, что это мероприятие не имеет отношения к нашей партии.

Организаторы ”конгресса” были исключены из партии в прошлом месяце. Так называемые делегаты не были ни кем делегированы. Помимо исключённых из партии организаторов конгресса и незаконно принятых в партию их родственников и знакомых, на нём присутствовали случайные люди, не замеченные в какой-либо партийной активности, они не участвовали ни в местных выборах в прошлом году, ни в партийных собрания и мероприятиях.

В сообщении Delfi указывалось, что в конгрессе приняло участие 55 делегатов. На видео и фото мы видим в зале максимум 35 человек, из которых как минимум несколько никогда не были членами ОЛПЭ (например, Розенфельд и Дягтеренко).