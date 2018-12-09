Правление ОЛПЭ: 8 декабря состоялся лжеконгресс партии

8 декабря члены Объединенной левой партии Эстонии собрались в столичной гостинице Tallink Spa & Conference Hotel для проведения внутрипартийного мероприятия. Согласно данным Коммерческого регистра, все они — теперь уже бывшие члены партии. Многие из них были приняты и исключены из партии одним и тем же числом — 8 декабря.
В связи с этим, член правления ОЛПЭ Мстислав Русаков (согласно данным регистра, является членом ОЛПЭ) прислал в редакцию Delfi заявление.
"8 декабря 2018 года прошло странное сборище, которое было названо в Delfi ”конгрессом Объединенной левой партии Эстонии”. Официально заявляем, что это мероприятие не имеет отношения к нашей партии.
Организаторы ”конгресса” были исключены из партии в прошлом месяце. Так называемые делегаты не были ни кем делегированы. Помимо исключённых из партии организаторов конгресса и незаконно принятых в партию их родственников и знакомых, на нём присутствовали случайные люди, не замеченные в какой-либо партийной активности, они не участвовали ни в местных выборах в прошлом году, ни в партийных собрания и мероприятиях.
В сообщении Delfi указывалось, что в конгрессе приняло участие 55 делегатов. На видео и фото мы видим в зале максимум 35 человек, из которых как минимум несколько никогда не были членами ОЛПЭ (например, Розенфельд и Дягтеренко).
Организаторы лжеконгресса, прикрываясь именем партии, пригласили на свое сборище наших коллег из Финляндии и Латвии. Они были уверены, что едут именно к нам. К счастью, удалось вовремя сообщить, что их ввели в заблуждение. Поэтому они не приехали. Но вот Оудекке Лооне, к сожалению, попалась на уловку мошенников и сделала видеообращение, будучи уверенной в том, что обращается к участникам подлинного съезда партии. Когда позже ей было сообщено о подлоге, она была очень расстроена.
В итоге мы можем сказать, что так называемый конгресс ОЛПЭ был обычным фейком. С таким же успехом участники его могли бы себя назвать конгрессом любой иной партии".