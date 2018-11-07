Правление новой партии ”Ээсти 200” сегодня проводит свое первое собрание

Как сообщила партия, вице-председателями ”Ээсти 200” стали Лийна Нормет и Меэлий Нийнепуу.

”Оба — Лийна Нормет и Меэлис Нийпепуу — предприниматели, оба обладают необходимыми навыками, чтобы в столь сжатые сроки подготовить и провести избирательную кампанию ”Ээсти 200”. Мы начали интенсивную работу, поскольку знаем, что в Эстонии очень много людей, кому небезразлично будущее страны, кто хочет видеть план более долгосрочный, нежели на ближайший избирательный срок. Наша задача — донести наши идеи до этих людей”, — сказала лидер ”Ээсти 200” Кристийна Каллас.

По словам Лийны Нормет, долгое время проработавшей в системе здравоохранения, необходимость кардинальных изменений в системе назрела уже давно. ”Видя, что консультирование беременных должно быть более основательным и гибким, открыла линию телефонного консультирования. На сегодняшний день мы проконсультировали около 50 тысяч женщин. Системные изменения необходимы в очень многих сферах жизни, и я готова снова приложить приложить усилия для реализации этих изменений. Если не сделаем мы, то сделают за нас”, — сказала Нормет.

Меэлис Нийнепуу является основателем консалтинговой компании Civitta, действующей в 12 странах и председателем совета Института исторической памяти Эстонии, членом правления Rail Baltic Business Network. ”Вместо политиков по призванию наше общество хочет видеть в парламенте профессионалов своего дела — врачей, учителей, инженеров и других представителей своих профессий. Состав правления ”Ээсти 200” очень хорошо отражает это желание, и данный принцип, безусловно, ляжет в основу составления наших предвыборных списков”, — сказал Нийнепуу.