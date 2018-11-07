07.11.2018, 11:40

Правление новой партии ”Ээсти 200” сегодня проводит свое первое собрание

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дополнено в 13:03
rus.delfi.ee
EST 4
Eesti 200 partei asutamise üldkoosolek
Eesti 200 partei asutamise üldkoosolekFoto: Ilmar Saabas

Правление партии ”Ээсти 200” провело сегодня свое первое собрание, на котором были избраны вице-председатели партии и определен трудовой распорядок.

Как сообщила партия, вице-председателями ”Ээсти 200” стали Лийна Нормет и Меэлий Нийнепуу.

”Оба — Лийна Нормет и Меэлис Нийпепуу — предприниматели, оба обладают необходимыми навыками, чтобы в столь сжатые сроки подготовить и провести избирательную кампанию ”Ээсти 200”. Мы начали интенсивную работу, поскольку знаем, что в Эстонии очень много людей, кому небезразлично будущее страны, кто хочет видеть план более долгосрочный, нежели на ближайший избирательный срок. Наша задача — донести наши идеи до этих людей”, — сказала лидер ”Ээсти 200” Кристийна Каллас.

По словам Лийны Нормет, долгое время проработавшей в системе здравоохранения, необходимость кардинальных изменений в системе назрела уже давно. ”Видя, что консультирование беременных должно быть более основательным и гибким, открыла линию телефонного консультирования. На сегодняшний день мы проконсультировали около 50 тысяч женщин. Системные изменения необходимы в очень многих сферах жизни, и я готова снова приложить приложить усилия для реализации этих изменений. Если не сделаем мы, то сделают за нас”, — сказала Нормет.

Меэлис Нийнепуу является основателем консалтинговой компании Civitta, действующей в 12 странах и председателем совета Института исторической памяти Эстонии, членом правления Rail Baltic Business Network. ”Вместо политиков по призванию наше общество хочет видеть в парламенте профессионалов своего дела — врачей, учителей, инженеров и других представителей своих профессий. Состав правления ”Ээсти 200” очень хорошо отражает это желание, и данный принцип, безусловно, ляжет в основу составления наших предвыборных списков”, — сказал Нийнепуу.

”Времени мало, поэтому сразу надо начинать интенсивную работу. Я рада, что в минувшую субботу в правление партии были избраны профессионалы своего дела, признанные в своей области специалисты. Среди 12 членов правления есть предприниматели, ученые, занимающие руководящие должности в сфере образования”, — сказала лидер ”Ээсти 200” Кристина Каллас.

ТОП

В состав правления ”Ээсти 200” входят:

  • Кристина Каллас — доктор социологических наук, эксперт в сфере интеграции. Начиная с 2015 года руководит работой Нарвского колледжа Тартуского университета, состояла в правлении Балтийского Института Исследований. Окончила исторический факультет Тартуского университета, магистратуру Центрально-Европейского университета и докторантуру Тартуского университета. Является председателем совета целевого учреждения интеграции и миграции ”Наши люди”.
  • Прийт Аламяэ — предприниматель, основатель и руководитель крупнейшего в Эстонии предприятия по разработке программного обеспечения. В 2011 году был удостоен титула ”Предприниматель года”, в 2016 году — Ордена Белой звезды IV класса. Окончил Тартуский университет по специальности ”экономика”. Помимо предпринимательской деятельности, занимается социально важными проектами — является одним из основателей Детского фонда клиники Тартуского университета.
  • Кадри Халлер-Киккатало — врач, доктор медицинских наук, специалист в сфере системы здравоохранения. В течение 15 лет занималась научной и преподавательской деятельностью на медицинском факультете Тартуского университета.
  • Пирко Конса — предприниматель, член правления и акционер GH Holding OÜ. Был генеральным директором Фонда развития Эстонии, руководил службой предпринимательства Министерства экономики и коммуникаций. Окончил экономический факультет Тартуского университета.
  • Маргарита Кялло — имеет большой опыт работы в крупных интеграционных проектах, в том числе и за рубежом. Высшее образование поучила по специальности ”международные отношения”, а также в сфере финансов.
  • Лаури Лухт — сотрудник центра киберзащиты НАТО в Таллинне. До этого работал руководителем по кризисным ситуациям и руководителем отдела в Департаменте государственной инфосистемы. В прошлом также был советником в области урегулирования кризисных ситуаций в Министерстве внутренних дел.
  • Никита Лумийыэ — руководитель проекта в Тартуском университете, был представителем ”Ээсти 200” на фестивале мнений молодежи, молодежного форума в парламенте. В его задачи входит привлечение молодых людей партию и к формированию ее политики.
  • Меэлис Нийнепуу — основатель консалтинговой компании Civitta, действующей в 12 странах и насчитывающей около 300 сотрудников. Председатель совета Института исторической памяти Эстонии, член правления Rail Baltic Business Network. Изучал административное управление в Тартуском университете.
  • Лийна Нормет — предприниматель, эксперт в сфере здравоохранения. Основатель предприятия MiaMed, предлагающего консультации акушерки по телефону. В прошлом работала ассистентом акушерки в Восточно-Таллиннской центральной больнице. Через НКО ”Радость ожидания” (Ootuse Rõõm) занимается оказанием помощи нуждающимся беременным и матерям маленьких детей.
  • Игорь Таро — журналист, государственный чиновник. В прошлом старейшина Пыльваского уезда, председатель волостного собрания Пыльва. Работал корреспондентом ”Актуальной камеры”, руководителем зарубежной редакции газеты ”Постимеэс”, московским корреспондентом газеты Õhtuleht.
  • Маргус Цахкна — эксперт в сфере обороны. С 2016 по 2017 год занимал пост министра обороны, ранее — министр социальной защиты и член парламента, возглавлял парламентскую комиссию по социальным делам. Закончил факультет теологии Тартуского университета. Изучал международное право в Университете Торонто и юриспруденцию в Тартуском университете.
  • Кристийна Тыниссон — социолог, руководитель Института политических исследований им. Йохана Скитте. В прошлом — руководитель Европейского колледжа Тартуского университета и исполнительный директор целевого учреждения Domus Dorpatensis. Закончила Тартуский университет, Нью-Йоркский университет, имеет докторскую степень в сфере государственного управления и социальной политики.
  • Тийт Эленурм — ученый-экономист, инвестор. Профессор кафедры менеджмента в Estonian Business School. Помимо научной деятельности, имеет большой опыт управления частным бизнесом. Окончил Таллинский Политехнический институт по специальности ”экономика”, защитил докторскую диссертацию в Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Член Ассоциации бизнес-ангелов Эстонии, занимается инвестированием в стартапы.
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