В начале этой недели руководитель фракции ALDE (Альянса либералов и демократов за Европу) в Европарламенте Ги Верхофстадт попытался присоединить к альянсу 17 евродепутатов итальянской партии ”Движение пяти звезд”, которую, среди прочего, называют дружелюбной по отношению к России.

Если депутаты-реформисты Кая Каллас и Урмас Паэт были против присоединения, то центристка Яна Тоом несколько раз подтверждала Delfi, что поддерживает эту инициативу.

Delfi поинтересовался у Центристской партии, является ли энтузиазм Яны Тоом в вопросе присоединения ”Движения пяти звезд” к фракции ALDE и ее ”искреннее сожаление” о провале плана официальной позицией партии. Выяснилось, что речь идет о соло: правление партии об этом проинформировано не было, в следствие чего ни о какой позиции партии не могло быть и речи.

Одна из ключевых фигур Центристской партии и член правления Энн Ээсмаа считает, что спускать это дело на тормозах нельзя.

”Правление Центристской партии не было в курсе развития событий во фракции ALDE, поэтому этот вопрос даже не обсуждало”, — сказал он и добавил, что правление должно во всем разобраться. ”Вероятно, эта тема будет поднята на следующем собрании правления в понедельник вечером”, — сказал депутат.