Правительство выделит местным самоуправлениям 45,5 млн евро для модернизации зданий основных школ

Министр образования Майлис Репс поблагодарила местные самоуправления за их работу. ”Я очень рада, что помимо 22 школ, которые получили поддержку в прошлый раз, современные школьные здания получат школы, учителя и ученики еще в 12 самоуправлениях. Таким образом улучшится среда для учебы и работы и общая ситуация в местных самоуправлениях. Мы работаем над тем, чтобы и в следующий период использования структурных фондов ЕС продолжилось оказание поддержки местным самоуправлениям. Таких городов и волостей, которые хотят привести в порядок свою школьную сеть и модернизировать школы, в Эстонии еще десятки”.
Местные самоуправления, которые отказались от содержания школ гимназической ступени, в которых работают государственные гимназии или те самоуправления, которые привели в порядок сеть основных школ, получили возможность ходатайствовать о субсидиях для улучшений учебной среды, приведя размер школьных площадей в соответствие с изменением числа учащихся. Из 28 поданных ходатайств финансовую поддержку в общем объеме 45,5 миллионов евро получили 12.
В рамках проектов будет реконструировано и построено почти 44 000 квадратных метров современных и экономичных площадей, при этом общая площадь образовательной инфраструктуры сократится на 31 000 квадратных метров.
Предыдущая подобная программа, в рамках которой поддержку получили 22 проекта в объеме 55 296 817 евро, была утверждена в 2017 году. Общий объем двух программ вместе с долей собственного участия составил примерно 116 миллионов евро, из них 102 миллиона поступит из Фонда регионального развития ЕС.
Cо списком школ можно ознакомиться здесь.
- Сеть муниципальных и государственных школ приводят в порядок с целью уменьшения расходов самоуправлений и государства на содержание школьных зданий. За счёт этого появится возможность тратить больше на зарплаты учителей, руководящих работников и опорных специалистов, а также вкладывать больше средств в учебную среду и качество образования.
- К 2020 году планируется сократить площади, занятые под образовательные процессы, на 500 000 квадратных метров.
- Весной 2015 года Правительство Республики утвердило принципы инвестирования в сеть общеобразовательных школ, они и являются предпосылкой запуска программы инвестиций в школьные сети размером 241 миллион евро.
- Средства, выделенные в рамках программы инвестиций, будут направлены на модернизацию сети гимназий и основных школ и оптимизацию использования площадей.