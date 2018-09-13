13.09.2018, 18:50

Правительство выделит местным самоуправлениям 45,5 млн евро для модернизации зданий основных школ


rus.delfi.ee
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Viimsis avati täna Eesti kaasaegseim, Randvere Kool
Viimsis avati täna Eesti kaasaegseim, Randvere KoolFoto: Tanel Meos

Сегодня правительство одобрило законопроект, представленный министерством образования и науки, о второй программе инвестиций, в соответствии с которым 12 местных самоуправлений получат 45,5 миллионов евро на модернизацию школьных зданий, сообщает Министерство образования.

Инвестиции позволят уменьшить расходы местных самоуправлений, и таким образом у них появится возможность направить больше средств на деятельность, поддерживающую качество образования. Проекты будут запущены в Таллинне, Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Хаапсалу, Пярну, Тюри, Раквере, Хийумаа и Сааремаа. В прошлый раз субсидии получили 22 школы.

Министр образования Майлис Репс поблагодарила местные самоуправления за их работу. ”Я очень рада, что помимо 22 школ, которые получили поддержку в прошлый раз, современные школьные здания получат школы, учителя и ученики еще в 12 самоуправлениях. Таким образом улучшится среда для учебы и работы и общая ситуация в местных самоуправлениях. Мы работаем над тем, чтобы и в следующий период использования структурных фондов ЕС продолжилось оказание поддержки местным самоуправлениям. Таких городов и волостей, которые хотят привести в порядок свою школьную сеть и модернизировать школы, в Эстонии еще десятки”.

Местные самоуправления, которые отказались от содержания школ гимназической ступени, в которых работают государственные гимназии или те самоуправления, которые привели в порядок сеть основных школ, получили возможность ходатайствовать о субсидиях для улучшений учебной среды, приведя размер школьных площадей в соответствие с изменением числа учащихся. Из 28 поданных ходатайств финансовую поддержку в общем объеме 45,5 миллионов евро получили 12.

В рамках проектов будет реконструировано и построено почти 44 000 квадратных метров современных и экономичных площадей, при этом общая площадь образовательной инфраструктуры сократится на 31 000 квадратных метров.

Предыдущая подобная программа, в рамках которой поддержку получили 22 проекта в объеме 55 296 817 евро, была утверждена в 2017 году. Общий объем двух программ вместе с долей собственного участия составил примерно 116 миллионов евро, из них 102 миллиона поступит из Фонда регионального развития ЕС.

ТОП

Cо списком школ можно ознакомиться здесь.

  • Сеть муниципальных и государственных школ приводят в порядок с целью уменьшения расходов самоуправлений и государства на содержание школьных зданий. За счёт этого появится возможность тратить больше на зарплаты учителей, руководящих работников и опорных специалистов, а также вкладывать больше средств в учебную среду и качество образования.
  • К 2020 году планируется сократить площади, занятые под образовательные процессы, на 500 000 квадратных метров.
  • Весной 2015 года Правительство Республики утвердило принципы инвестирования в сеть общеобразовательных школ, они и являются предпосылкой запуска программы инвестиций в школьные сети размером 241 миллион евро.
  • Средства, выделенные в рамках программы инвестиций, будут направлены на модернизацию сети гимназий и основных школ и оптимизацию использования площадей.
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