Правительство выделит Финско-эстонскому фонду культуры 700 000 евро

Правительство выделит из резерва 700 000 евро в поддержку Финско-эстонского фонда культуры. Целью фонда является поддержка сотрудничества между странами как на уровне отдельных лиц, так и организаций в сфере культуры, творческой индустрии и образования, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Хорошие отношения между Эстонией и Финляндией основаны на исторических связях наших стран. Ежегодно через Финский залив совершается девять миллионов рейсов, что демонстрирует, насколько взаимосвязаны наши жизни. И Эстония, и Финляндия отмечают свой 100-летний юбилей, и довольно примечательно, что именно сейчас правительства обеих стран решили внести свой вклад в фонд культуры, направленный на сближение наших народов”, — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Правительство Финляндии планирует выделить в фонд культуры шесть миллионов евро. Финансовый вклад обоих государств пропорционален валовому национальному продукту.

По словам министра культуры Эстонии Индрека Саара, отношения братских стран Эстонии и Финляндии являются, по сути, уникальными. ”С финнами нас объединяют тесные лингвистические и культурные связи. Кроме того, у нас с Финляндией заключен самый давний действующий по сей день международный договор — конвенция духовного сотрудничества, и 1 декабря мы будем отмечать 80-летие со дня его подписания. Впереди нас ждут грандиозные празднования юбилеев наших стран. В этом плане я невероятно рад, что у нас есть возможность подставить фонду свое плечо и, тем самым, еще больше содействовать дальнейшему развитию культурного сотрудничества между нашими странами”, — отметил Саар.

Фонд культуры был основан 10 декабря 2015 года в рамках частной инициативы. В стартовый капитал фонда, который составлял порядка 150 000 евро, внесли свой вклад 20 частных лиц из Эстонии и Финляндии, а также ряд организаций, в частности таких, как городские управы Таллинна и Хельсинки, университеты и частные предприятия.

Первая стипендия фонда в размере 15 000 евро будет присуждена 1 декабря в Хельсинки на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию подписания конвенции духовного сотрудничества между Эстонией и Финляндией.