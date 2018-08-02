Правительство выделит 20 млн евро в поддержку сельскохозяйственного сектора

Министр сельской жизни Тармо Тамм заверил, что правительство не бросит сельское хозяйство в беде. ”Сегодня у трети сельхозпроизводителей из-за засухи возникли проблемы с оборотным капиталом. Согласно оценкам, в концу года число таких сельхозпроизводителей может вырасти еще на столько же. Выделяя миллионы дополнительных средств Фонду развития сельской жизни, мы помогаем фермерам пережить сложные времена”, — сказал Тамм.

Министр сельской жизни подчеркнул, что в сотрудничестве с Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации правительство позаботится о том, чтобы вызванные засухой проблемы с выполнением требований, сопутствующих выдаче дотаций, решались с учетом положения сельхозпроизводителей. ”Мы также обратились к Европейской комиссии и получили в виде исключения разрешение в этом году заготавливать корма также на полях, оставленных под паром из соображений экологии, которые получили дотацию на экологичное хозяйствование”, — сказал Тамм.

Европейская комиссия также дала странам-членам ЕС право в большем объеме выплачивать авансом прямые сельскохозяйственные дотации и пособия в поддержку сельской жизни, кроме того, страны могут оказывать своим сельхозпроизводителям государственную помощь. Правительство также поддерживает ускоренную выплату прямых сельскохозяйственных дотаций.

Кроме того, министерство обратилось к банкам и скупщикам с просьбой найти возможности для компромиссов, если у сельхозпроизводителей возникнут проблемы с выполнением договоров. В обращении министерство просит отнестись с пониманием к возможным просьбам сельхозпроизводителей пересмотреть условия договоров.

Частично облегчают положение также увеличившиеся в этом году прямые дотации, которые в сравнении с прошлым годом вырастут на 10 миллионов, почти до 134 миллионов евро. Кроме того, правительство, выполняя данные обещания, выплатит из бюджета нынешнего года дотации переходного периода в полном объеме, то есть на сумму в 18,4 миллиона евро.

Обилие осадков в прошлом году и засуха нынешнего года показывают, насколько важно кризисное управление сельским хозяйством. Министерство сельской жизни подготовило поправку к программе развития сельской жизни, которая предусматривает создание страхового сельскохозяйственного пособия с бюджетом в два миллиона евро.

Для справки:

- Весна и лета этого годы были необычно темными и сухими. Засушливая погода повлияла на рост растений по всей Эстонии. По данным синоптиков, в мае этого года объем осадков был на 60% меньше долгосрочного среднего уровня. Сухим и жарким был также июль.

- Медленный рост трав и их плохое качество привели к недостатку кормов — урожай зеленых кормов после первого покоса составил всего 30-50% от урожая прошлого года, а продолжающаяся жара не позволит получить хороший урожай и после следующих покосов.

- От засухи страдают также яровые. Согласно прогнозам, в зависимости от региона недополученными останутся от 30 до 70% урожая. Озимые пережили засуху чуть лучше, однако обилие осадков прошлой осенью не позволило посеять их в полном объеме. Проблемы также возникают с урожаем картофеля и овощей.