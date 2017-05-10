Правительство выделило 1,9 млн евро старейшей ферме по разведению лошадей в Тори

На сегодняшнем заседании членов кабинета министров было решено выделить из резервного фонда реформы собственности 1 905 000 евро для восстановления и развития центра по разведению лошадей в Тори.

”Сегодняшнее решение о финансировании центра в Тори позволит сохранить в Эстонии один из главных комплексов, где занимаются коневодством”, — отметил министр по делам сельской жизни Тармо Тамм.

Министр добавил также, что это историческое решение, которое рассчитано именно на будущее, потому что независимо от того, кто управляет государством, старейшая ферма по разведению лошадей в Тори, которой насчитывается 160 лет, всегда была в поле зрения государственных мужей. ”Сегодня мы можем быть уверены в том, что эта традиция сохранится и принятое правительством решение поможет дать толчок для развития коневодства в нашей стране”, — добавил министр Тамм.

”Хочу поблагодарить как премьер-министра Юри Ратаса, так и министра финансов Свена Сестера и министра государственного администрирования Михаила Корба, совместная работа которых привела к этому важному решению, а также выразить признательность другим членам кабинета министров, поддержавших эту инициативу”, — сказал Тамм.

”Выделенные средства открывают новые возможности для развития такой важной сферы, как разведение лошадей. Более того, это даст необходимый импульс для развития всего региона. За последние годы в Эстонии значительно выросло поголовье лошадей. По данным исследований, проводившихся в разных странах, каждая 3-5 лошадь дает работу одному человеку, таким образом, развивая этот сектор, мы обеспечим людей работой”. — отметил Тармо Тамм.

”Для того, чтобы можно было претворить в жизнь все идеи, связанные с Центром по разведению лошадей в Тори, необходимы инвестиции, которые прежде всего будут направлены на реставрацию здания, находящихся под охраной памятников старины”, — сказал Тамм, добавив, что большая часть из 1,9 миллиона евро пойдет именно на восстановление целостности центра в Тори.

Уже к концу июня министр по делам сельской жизни планирует сделать предложение правительству, чтобы получить юридическую форму для реорганизации деятельности музеев, находящихся в сфере ответственности министерства и центра по разведению лошадей в Тори

Министр выразил надежду на то, что от развития центра по разведению лошадей в Тори в итоге выиграют все стороны.

Всего на повестке дня заседания правительства сегодня было два пункта, было открыто обсуждение, и оба пункта получили одобрение.

Во-первых, правительство приняло решение отправить в парламент проект поправок к нормативным актам, регулирующим акциз на упаковку. При изменении системы новых налогов не вводится, однако меняется управление имеющимся налогом и его структура. Цель законопроекта состоит в том, чтобы сократить объемы упаковки и побудить производителей выбирать для упаковки экологичные материалы. Вступление в силу законодательных поправок будет способствовать повышению качества данных по упаковке, особенно в части ее импорта. Кроме того, при вступлении новых законодательных норм в действие налоговая система в части акциза на упаковку станет прозрачней, данные — более достоверными, а объект налогообложения — подконтрольным. Эффект для государственного бюджета составит, по оценкам, 15 миллионов евро в год.

В настоящий момент с данными по упаковке имеются проблемы, на что указывает в отчетах по аудиту Госконтроль. Впервые к изменению действующего регулирования акциза на упаковку с учетом аудита Госконтроля приступали еще в 2010 году, разработка поправок началась в 2013 году.

Ввести в действие поправки к закону планируется 1 января 2018 года.

Во-вторых, правительство выделило центру коневодства в Тори 1,9 миллиона евро. А именно, правительство одобрило выделение средств из резервного фонда реформы собственности в виде невозвратной субсидии Министерству сельской жизни в размере 1 745 000 евро на инвестиции в центр коневодства в Тори и на расходы по его деятельности, а также 160 000 евро — Эстонскому музею сельского хозяйства на расходы по деятельности центра коневодства. Министр сельской жизни должен к концу июня представить правительству предложение по возможной юридической форме реорганизации деятельности центра коневодства в Тори и подведомственных Министерству сельской жизни музеев.