Правительство восстанавливает справедливость и повышает прокурорам зарплату

Правительство одобрило Закон о должностных окладах высших государственных служащих и проект закона об изменении Закона о прокуратуре и направляет их в Рийгикогу. Законопроект обновляет систему зарплат прокуроров, сообщила пресс-служба правительства.

”Cложилась несправедливая ситуация, при которой прокуроров не учитывали при повышении зарплат полицейским и спасателям, хотя они играют значительную роль в обеспечении внутренней безопасности. Это привело к тому, что реформа зарплат прокуроров стала насущно необходимой, — сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу. — Для обеспечения процессуальной самостоятельности прокуратуры в правовой системе следует упорядочить систему зарплат прокуроров, закрепив ее ставки в законе, что обеспечило бы независимость прокуроров как по существу, так и формально”.

По действующему законодательству, зарплату прокурорам назначает правительство, своим исходящим из закона постановлением и не менее чем на год. Действующие ставки зарплат находятся в интервале 1730-4420 евро. Кроме того, прокурорам можно платить плавающую зарплату (кроме госпрокурора) и на срок до четырех лет увеличить на не более чем 1000 евро месячный оклад прокурорам, назначаемым на должность или переводимым в Вирускую окружную прокуратуру Ида-Вируского уезда.

Согласно законопроекту, зарплата прокуроров увязывается с высшей ставкой оклада высших государственных служащих (5200 евро). Высшая ставка оклада индексируется 1 апреля каждого календарного года, и в этом году проиндексированная ставка составила 5288 евро. Законопроектом предусмотрен зарплатный коэффициент оклада прокуроров, который установлен в размере 0,95-0,60. Принимая во внимание экономический прогноз на 2018 год, зарплаты прокуроров, за исключением помощников прокуроров, составят 3207-5078 евро. Правила выплаты плавающей зарплаты и действующие правила по увеличению зарплат прокуроров Вируской окружной прокуратуры не меняются. Зарплата помощников прокуроров определена в Законе о прокуратуре, согласно которому, зарплата помощника прокурора составляет не менее 60% должностного оклада окружного прокурора.

Закрепленные в законе должностные оклады прокуроров достаточно конкурентоспособны, чтобы обеспечить наличие качественной рабочей силы и вселить уверенность, что зарплата даже формально не зависит от удовлетворенности или недовольства правительства деятельностью прокуратуры.

Обеспечение сопоставимой конкурентоспособности должностных окладов судей и прокуроров является важным фактором, способствующим свободному движению рабочей силы в государственном секторе, обеспечению независимости прокуроров, быстрому и эффективному досудебному разбирательству, а также эффективной деятельности учреждения, предоставляющего качественное гособвинение. Для этого зарплаты прокуроров следует закрепить в Законе о должностных окладах высших государственных служащих.

Реализация запланированных законопроектом изменений приведет к необходимости дополнительного финансирования в размере 617 411 евро. Дополнительные расходы учтены при составлении госбюджета на 2018 год.

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2018 года.