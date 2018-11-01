01.11.2018, 14:40

Правительство в ходе учений тренировалось отрабатывать действия в кризисной ситуации

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

В ходе состоявшихся в среду учений правительство отрабатывало процесс принятия решений и прочие действия, необходимые для разрешения кризисной ситуации.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, проведение регулярных учений на уровне правительства необходимо, чтобы проработать схему действий в кризисной ситуации. ”С точки зрения обеспечения безопасности Эстонии важно, чтобы и правительство могло быстро и конструктивно реагировать в случае возникновения кризисной ситуации. Учения показали, что правительство как единое целое, а также каждый из министров способны принимать решения в очень сложных вопросах, касающихся безопасности. Хотя Эстония сегодня не стоит перед лицом военной угрозы, проводить регулярные учения на уровне правительства необходимо”, — отметил Ратас.

По словам премьер-министра, современные кризисы в сфере безопасности носят многогранный характер и подразумевают необходимость принимать дипломатические, военные, коммуникационные и экономические меры, а также считаться с их комплексным влиянием.

”Для успешного разрешения всевозможных кризисов необходимо налаженное сотрудничество между различными ведомствами. Я рад отметить, что наши учреждения очень профессионально выполняют свою работу и снабжают политическое руководство достаточным количеством информации для вынесения осознанных решений”, — сказал Ратас.

Учения, проводящиеся для членов правительства, планируются заранее и в последние годы стали рутинной практикой.

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