Правительство утвердило вхождение волости Сетомаа в состав Вырумаа

Опираясь на опрос жителей, правительство утвердило решение, согласно которому волость Сетомаа будет входить в состав Выруского уезда, значится в пресс-релизе.

”На прошлой неделе правительство приняло решение спросить у местного населения, в какой уезд они как жители волости Сетомаа хотели бы входить. Участвовавшие в опросе 59,1% жителей выступили за вхождение создаваемой волости Сетомаа в Выруский уезд. Опираясь на результаты опроса, правительство приняло сегодняшнее решение”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.



По словам министра государственного управления Яака Ааба, он доволен тем, что исконные сетуские территории Эстонии вскоре войдут в одно самоуправление, что создаст лучшие возможности для развития своей культуры. ”Теперь выяснилось, в какой уезд войдет Сетомаа, и тем самым можно подвести черту под административно-территориальной реформой”, — отметил он.



С определением уездной принадлежности волости Сетомаа на уровне правительства приняты все решения по административной реформе, касающиеся территориального устройства. После объявления результатов выборов в местные самоуправления в Эстонии останется 79 единиц местного самоуправления, 15 городов и 64 волости.