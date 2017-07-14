14.07.2017, 19:15

Правительство утвердило вхождение волости Сетомаа в состав Вырумаа

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rus.delfi.ee
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Seto kultuuri päevad Peterburis
фото иллюстративноеFoto: Andres Ots

Опираясь на опрос жителей, правительство утвердило решение, согласно которому волость Сетомаа будет входить в состав Выруского уезда, значится в пресс-релизе.

”На прошлой неделе правительство приняло решение спросить у местного населения, в какой уезд они как жители волости Сетомаа хотели бы входить. Участвовавшие в опросе 59,1% жителей выступили за вхождение создаваемой волости Сетомаа в Выруский уезд. Опираясь на результаты опроса, правительство приняло сегодняшнее решение”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, он доволен тем, что исконные сетуские территории Эстонии вскоре войдут в одно самоуправление, что создаст лучшие возможности для развития своей культуры. ”Теперь выяснилось, в какой уезд войдет Сетомаа, и тем самым можно подвести черту под административно-территориальной реформой”, — отметил он.

С определением уездной принадлежности волости Сетомаа на уровне правительства приняты все решения по административной реформе, касающиеся территориального устройства. После объявления результатов выборов в местные самоуправления в Эстонии останется 79 единиц местного самоуправления, 15 городов и 64 волости.

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