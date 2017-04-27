На сегодняшнем заседании правительство утвердило стратегию государственного бюджета на 2018-2021 гг, в котором объем доходов и расходов превысит в течение четырех лет 40 миллиардов евро.

Бюджетная стратегия представляет основные направления государственной бюджетной политики, приоритеты правительства и план финансирования сфер управления министерств. Четыре крупных цели правительства на последующие годы — повысить сплоченность эстонского общества, содействовать экономическому росту Эстонии, увеличить численность населения Эстонии и укрепить безопасность Эстонии.

Стратегия государственного бюджета охватывает уже выполненные, а также все будущие политические направления и, помимо этого, такие виды дохода, которые только планируется узаконить. Это политический документ, отражающий в денежном измерении все планы и цели правительства.

Цель бюджетной позиции правительственного сектора позволяет использовать в 2018 и 2019 годах профицит предыдущих периодов для стратегических инвестиций в объеме 0,5% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в 2020 году — в объеме 0,3% от ВВП. К 2021 году бюджет правительственного сектора достигнет структурного равновесия. Правительственный сектор включает в себя также местные самоуправления, Кассу по безработице и Больничную кассу, которые имеют свой бюджет.

В последующие годы налоговая структура станет более благоприятной в отношении экономического роста, поскольку снизятся налоги на рабочую силу. Налоги на рабочую силу позволит заметно снизить реформа не облагаемого налогом дохода, которая повысит необлагаемый доход людей с низкой и средней зарплатой до 500 евро в месяц. В будущем году эффективная ставка налога на рабочую силу снизится на 0,74% от ВВП.

В 2018 году инвестиции правительственного сектора достигнут самого высокого уровня за всю историю. В период 2018-2021 гг правительство планирует инвестировать 2,3 миллиарда евро (в т. ч. инвестиционные пособия и инвестиции через Riigi Kinnisvara AS). В том числе правительство через программу стратегических инвестиций выделит в период 2018-2020 гг 315 миллионов евро на сферы, повышающие конкурентоспособность экономики и обороноспособность Эстонии, в том числе в важную для экономического развития инфраструктуру.

Для поддержки увеличения численности населения будет, в частности, изменена система родительских отпусков и компенсаций, чтобы обеспечить более сбалансированное распределение родительских отпусков между матерью и отцом и поддержать участие родителей на рынке труда. Для этого для родителей создаются более гибкие возможности использования родительского отпуска и получения компенсаций. Правительство также продолжит повышение зарплат учителям, чтобы обеспечить наличие мотивированных учителей и рост числа молодых учителей.

Благодаря реформе финансирования здравоохранения оно получит в течение четырех лет дополнительно 215 миллионов евро. Это поможет обеспечить устойчивость финансирования системы медицинского страхования, улучшит доступность медицинской помощи и качество услуг.

В самостоятельную обороноспособность Эстонии правительство планирует ежегодно инвестировать не менее 2% от ВВП. Кроме того, будут выделены средства на покрытие расходов, связанных с пребыванием в Эстонии союзников, включающие также инвестиции в военный городок Тапа. Кроме того, будут сделаны инвестиции из средств программы оборонных инвестиций на 2018-2020 гг в общей сумме 60 миллионов евро и продолжится строительство восточной границы.

На базе стратегии государственного бюджета будет составлен проект госбюджета на будущий год, который правительство представит в Рийгикогу осенью.

Сегодня правительство одобрило также программу стабильности. В соответствии с правилами координации бюджетных политик стран Европейского союза страны-члены должны один раз в год представлять обновленные программы стабильности и конвергенции. Эстония как член еврозоны представит Европейской комиссии и Совету Европейского союза для оценки программу стабильности. Программа стабильности выражает политику правительства при выполнении требований заключенного странами-членами Европейского союза пакта стабильности и роста, которые ограничивают допустимые для стран-членов дефицит бюджета и долговое бремя правительственного сектора.