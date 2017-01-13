Сегодня правительство утвердило приоритеты Эстонии как председателя Совета Европейского союза. Особое внимание обращено на развитие инновационной, безопасной, цифровой и вовлекающей Европы.

”Председательство Эстонии выпадает на переломное для Европы время, требующее от нас особой ответственности. Нам придется находить согласие и единодушие между странами — членами ЕС, а также обеспечивать способность Европейского союза принимать решения, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — На посту председателя мы сможем поднимать важные для Эстонии темы, инициировать широкие дискуссии, кроме того у нас есть возможность привлечь к Эстонии большее внимание в международном плане. Это серьезный вызов, но я убежден, что при всестороннем сотрудничестве политиков и чиновников мы справимся”.

По словам директора Государственной канцелярии по делам Европейского союза Клена Яэратса, в течение начинающегося в июле этого года председательства Эстония будет руководить всей законодательной работой между странами ЕС, однако кроме этого страна-председатель всегда определяет свои приоритеты и конкретные цели. ”Установленные правительством приоритеты — это политическая установка правительства на составление программы председательства. ОкончательнЍ я и более подробная программа будет готова уже в июне, когда будет подходить к концу председательство Мальты, а до этого пройдут обсуждения в Рийгикогу и среди широкой общественности”, — пояснил Яэратс.

Одобренные правительством приоритеты председательства Эстонии:

Европа с открытой и инновационной экономикой

Европа с открытой и инновационной экономикой означает развитие предпринимательской среды, поддерживающей экономический рост и конкурентоспособность. Для достижения этого в центре внимания находятся:

- защита и развитие основных свобод Европейского союза — свободного передвижения товаров, услуг, людей и капитала;

- максимально упрощенные оказание услуг, начало предпринимательской деятельности в Европейском союзе и развитие торговых переговоров;

- создание новых возможностей финансирования для предприятий и стабильная банковская система;

- создание стабильного и функционирующего рынка электроэнергии и более разнообразных возможностей для потребителей;

- обеспечение честной конкуренции, препятствуя уклонению от уплаты налогов.

Безопасная и защищенная Европа

Только с помощью совместных действий и внешнеполитического единства союз сможет обеспечивать безопасность своих жителей и играть свою роль на международной арене, чтобы повысить благополучие, укрепить мир и стабильность. Для достижения этого в центре внимания находятся:

- усиление борьбы с терроризмом и организованной преступностью, контроля над внутренней безопасностью и внешними границами с помощью сотрудничества и современных инфосистем;

- сдерживание миграционного кризиса и реформа системы предоставления убежища;

- поддержка восточных партнеров и их сближение с ЕС;

- сотрудничество в области европейской обороны, увеличение оборонных расходов и развитие партнерства ЕС-НАТО.

Цифровая Европа и свободный обмен данными

Европа должна идти в ногу с развитием технологии, меняющим повседневную жизнь людей, предприятий и государств. Для достижения этого в центре внимания находятся:

- развитие трансграничной э-торговли и э-услуг для потребителей, производителей и предприятий;

- современная, доступная и безопасная электронная связь по всей Европе и среда для предложения новых услуг;

- трансграничные публичные э-услуги для упрощения и ускорения делопроизводства.

Вовлекающая и устойчивая европа

Вовлекающая и устойчивая Европа поддерживает создание равных возможностей для развития навыков, работы и доступа к услугам. Устойчивая Европа заботится о чистоте среды обитания и инвестирует в нее. Для достижения этого в центре внимания находятся:

- обновление правил, чтобы поддержать свободное передвижение работников и людей;

- обеспечение равных возможностей на рынке труда и в общественной жизни;

- обеспечение более чистой и щадящей среды обитания.