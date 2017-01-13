”Председательство Эстонии выпадает на переломное для Европы время, требующее от нас особой ответственности. Нам придется находить согласие и единодушие между странами — членами ЕС, а также обеспечивать способность Европейского союза принимать решения, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — На посту председателя мы сможем поднимать важные для Эстонии темы, инициировать широкие дискуссии, кроме того у нас есть возможность привлечь к Эстонии большее внимание в международном плане. Это серьезный вызов, но я убежден, что при всестороннем сотрудничестве политиков и чиновников мы справимся”.
По словам директора Государственной канцелярии по делам Европейского союза Клена Яэратса, в течение начинающегося в июле этого года председательства Эстония будет руководить всей законодательной работой между странами ЕС, однако кроме этого страна-председатель всегда определяет свои приоритеты и конкретные цели. ”Установленные правительством приоритеты — это политическая установка правительства на составление программы председательства. ОкончательнЍ я и более подробная программа будет готова уже в июне, когда будет подходить к концу председательство Мальты, а до этого пройдут обсуждения в Рийгикогу и среди широкой общественности”, — пояснил Яэратс.
Одобренные правительством приоритеты председательства Эстонии:
Европа с открытой и инновационной экономикой
Европа с открытой и инновационной экономикой означает развитие предпринимательской среды, поддерживающей экономический рост и конкурентоспособность. Для достижения этого в центре внимания находятся:
- защита и развитие основных свобод Европейского союза — свободного передвижения товаров, услуг, людей и капитала;
- максимально упрощенные оказание услуг, начало предпринимательской деятельности в Европейском союзе и развитие торговых переговоров;
- создание новых возможностей финансирования для предприятий и стабильная банковская система;
- создание стабильного и функционирующего рынка электроэнергии и более разнообразных возможностей для потребителей;
- обеспечение честной конкуренции, препятствуя уклонению от уплаты налогов.
Безопасная и защищенная Европа
Только с помощью совместных действий и внешнеполитического единства союз сможет обеспечивать безопасность своих жителей и играть свою роль на международной арене, чтобы повысить благополучие, укрепить мир и стабильность. Для достижения этого в центре внимания находятся:
- усиление борьбы с терроризмом и организованной преступностью, контроля над внутренней безопасностью и внешними границами с помощью сотрудничества и современных инфосистем;
- сдерживание миграционного кризиса и реформа системы предоставления убежища;
- поддержка восточных партнеров и их сближение с ЕС;
- сотрудничество в области европейской обороны, увеличение оборонных расходов и развитие партнерства ЕС-НАТО.
Цифровая Европа и свободный обмен данными
Европа должна идти в ногу с развитием технологии, меняющим повседневную жизнь людей, предприятий и государств. Для достижения этого в центре внимания находятся:
- развитие трансграничной э-торговли и э-услуг для потребителей, производителей и предприятий;
- современная, доступная и безопасная электронная связь по всей Европе и среда для предложения новых услуг;
- трансграничные публичные э-услуги для упрощения и ускорения делопроизводства.
Вовлекающая и устойчивая европа
Вовлекающая и устойчивая Европа поддерживает создание равных возможностей для развития навыков, работы и доступа к услугам. Устойчивая Европа заботится о чистоте среды обитания и инвестирует в нее. Для достижения этого в центре внимания находятся:
- обновление правил, чтобы поддержать свободное передвижение работников и людей;
- обеспечение равных возможностей на рынке труда и в общественной жизни;
- обеспечение более чистой и щадящей среды обитания.