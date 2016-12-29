Как сообщила пресс-служба кабинета министров, с 1 января 2017 года минимальный оклад педагогов общеобразовательных школ и профессиональных училищ вырастет с нынешних 958 до 1000 евро в месяц.

Также принятое постановление предусматривает, что с 1 сентября нижний предел ставки зарплаты учителя вырастет до 1050 евро в месяц, пишет rus.err.ee.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, таким образом к началу следующего учебного года минимальная зарплата учителя вырастет почти на 10% по сравнению с ее текущим размером.

Согласно прогнозу минобра, в январе средняя зарплата учителей вырастет до 1200 евро в месяц. В сентябре она повысится до 1260 евро.

"Еще один из самых спорных вопросов: если мы поднимаем заплату педагогам в общеобразовательных школах, то оставшиеся члены школьного коллектива, которые оказывают поддержку, остаются без внимания. Поэтому на этот раз мы решили отдельно выделить местным самоуправлениям средства на вспомогательные услуги. И деньги, которые пойдут на рост зарплат учителям, не будут вычтены из чьего-то оклада, будет реальное финансирование", — сказала Майлис Репс.