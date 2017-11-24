24.11.2017, 08:20

Правительство утвердило кандидата на должность судебного юриста Европейского суда

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Euroopa kohus
фото иллюстративноеFoto: Francois Lenoir, REUTERS

Правительство Эстонии на сегодняшнем совещании обсудило выборы судебного юриста Европейского суда и по предложению министра иностранных дел Свена Миксера утвердило в качестве кандидата Мадиса Эрнитса, значится в пресс-релизе.

Согласно распорядку, министр иностранных дел представляет правительству на утверждение согласованную с министром юстиции кандидатуру судебного юриста Европейского суда, заслушав предварительно также мнение председателя Государственного суда, канцлера юстиции и государственного секретаря. Комиссия по выборам кандидата из нескольких очень сильных претендентов выбрала Мадиса Эрнитса.

Европейскому суду помогают в работе 11 судебных юристов. Их назначают на должность сроком на шесть лет на основании договоренности правительств стран — членов.

Согласно договору ЕС, каждые три года состав судей и судебных юристов Европейского суда частично меняется. 18 октября 2018 года заканчиваются полномочия пяти судебных юристов. В связи с этим генеральный секретариат Совета Европейского союза попросил Эстонию к 30 ноября 2017 года представить кандидата на освободившееся место.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии