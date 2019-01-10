10.01.2019, 18:10

Правительство уполномочило Министерство окружающей среды составить новую программу развития лесного хозяйства


rus.delfi.ee
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Keskkonnaministeeriumi metsanduse arengukava 2021-2030 koostamise avaüritus.
Keskkonnaministeeriumi metsanduse arengukava 2021-2030 koostamise avaüritus.Foto: Madis Veltman

Правительство одобрило сегодня предложение министра окружающей среды Сийма Кийслера составить новую программу развития лесного хозяйства на период с 2021 по 2030 год (MAK2030). В предложении министра сформулировано видение долгосрочного развития лесного хозяйства, представлены общие цели программы развития и перечислены основные проблемы лесного хозяйства, поиск решения которых будет вестись в рамках программы.


”Работа по составлению программы развития лесного хозяйства на следующее десятилетие началась уже более года назад, когда собрался совет по вопросам лесного хозяйства при министре окружающей среды, который дал рекомендации как касательно процесса подготовки предложения о создании MAK2030 так и относительно выбора членов рабочей группы”, — описал министр окружающей среды Сийм Кийслер начало процесса работы над программой развития.

В результате более полугода работы рабочая группа обозначила проблемы, поиск решения которых будет вестись в рамках программы в сотрудничестве с учеными и специалистами. ”Благодаря привлечению общественности, свою лепту в обозначение проблем смогли, помимо членов рабочей группы, внести также все остальные заинтересованные стороны, так что я уверен, что представленное правительству предложение отражает очень многогранный взгляд общества на решение насущн ых проблем нашего лесного хозяйства”, — заявил Кийслер и добавил, что это очень хорошая стартовая площадка для составления программы развития.

Рабочая группа также договорилась о том, что при выборе направления развития лесного хозяйства нужно исходить из куда более продолжительного периода, нежели охваченные программой десять лет. Совместно были сформулированы также общие цели программы развития лесного хозяйства. Кроме того, в предложении описаны точки соприкосновения с другими документами в области развития и представлен график составления программы и консультаций.

В программе развития лесного хозяйства определены цели развития лесного хозяйства и описан процесс их достижения. Целью MAK2030 является достижение общественного договора о рачительном использовании лесов с учетом социальных, экономических, экологических, а также культурных аспектов.

Проект программы развития должен быть одобрен правительством и не позднее, чем в 2020 году, передан для принятия Рийгикогу.

Дополнительную информацию о процессе инициирования программы MAK2030, обозначенных проблемах в области лесного хозяйства, сопутствующем исследовании, заседаниях рабочей группы и дальнейшем процессе работы можно найти на домашней странице Министерства окружающей среды.

Пункт повестки дня заседания правительства ”Программа развития лесного хозяйства до 2030 года”, вынесенный на обсуждение правительства, был одобрен.

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