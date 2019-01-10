Правительство уполномочило Министерство окружающей среды составить новую программу развития лесного хозяйства

Рабочая группа также договорилась о том, что при выборе направления развития лесного хозяйства нужно исходить из куда более продолжительного периода, нежели охваченные программой десять лет. Совместно были сформулированы также общие цели программы развития лесного хозяйства. Кроме того, в предложении описаны точки соприкосновения с другими документами в области развития и представлен график составления программы и консультаций.

В программе развития лесного хозяйства определены цели развития лесного хозяйства и описан процесс их достижения. Целью MAK2030 является достижение общественного договора о рачительном использовании лесов с учетом социальных, экономических, экологических, а также культурных аспектов.

Проект программы развития должен быть одобрен правительством и не позднее, чем в 2020 году, передан для принятия Рийгикогу.

Дополнительную информацию о процессе инициирования программы MAK2030, обозначенных проблемах в области лесного хозяйства, сопутствующем исследовании, заседаниях рабочей группы и дальнейшем процессе работы можно найти на домашней странице Министерства окружающей среды.

Пункт повестки дня заседания правительства ”Программа развития лесного хозяйства до 2030 года”, вынесенный на обсуждение правительства, был одобрен.