Правительство созывает 1248 резервистов на дополнительные учения

По предложению командующего Силами обороны на учебные сборы вызываются резервисты, зачисленные в состав резервного подразделения 51-го батальона логистики службы тыла, в том числе резервисты, зачисленные в мобилизационный резерв.

Резервисты, которых вызывают на сборы, обязаны незамедлительно явиться к месту сбора. Проверить, нужно ли вам участвовать в дополнительных резервных сборах, можно через государственный портал www.eesti.ee, зайдя в рубрику, посвященную государственной обороне, в регистр военнообязанных.

Резервисты 51-го батальона логистики службы тыла могут получить дополнительную информацию по адресу электронной почты logistikapataljon@mil.ee и по телефону 7174444.

Целью дополнительных учебных сборов Okas 2018 является проверить, как функционирует цепочка исполнения приказа, начиная с принятия решения Правительством Эстонской Республики и заканчивая сбором резервистов структуры быстрого реагирования и проверкой их боевой готовности.

Сборы носят учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет.

Задачей Сил обороны является обеспечить готовность государства к любым кризисным ситуациям, в том числе к таким, вероятность которых достаточно мала.