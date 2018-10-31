31.10.2018, 14:35

Правительство созывает 1248 резервистов на дополнительные учения

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rus.delfi.ee
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Правительство созывает 1248 резервистов на дополнительные учения
Foto: Andres Putting

На заседании в среду правительство приняло решение созвать 1248 резервистов на дополнительные учения "Шип 2018".

По предложению командующего Силами обороны на учебные сборы вызываются резервисты, зачисленные в состав резервного подразделения 51-го батальона логистики службы тыла, в том числе резервисты, зачисленные в мобилизационный резерв.

Резервисты, которых вызывают на сборы, обязаны незамедлительно явиться к месту сбора. Проверить, нужно ли вам участвовать в дополнительных резервных сборах, можно через государственный портал www.eesti.ee, зайдя в рубрику, посвященную государственной обороне, в регистр военнообязанных.

Резервисты 51-го батальона логистики службы тыла могут получить дополнительную информацию по адресу электронной почты logistikapataljon@mil.ee и по телефону 7174444.

Целью дополнительных учебных сборов Okas 2018 является проверить, как функционирует цепочка исполнения приказа, начиная с принятия решения Правительством Эстонской Республики и заканчивая сбором резервистов структуры быстрого реагирования и проверкой их боевой готовности.

Сборы носят учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет.

Задачей Сил обороны является обеспечить готовность государства к любым кризисным ситуациям, в том числе к таким, вероятность которых достаточно мала.

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