Правительство: совместные декларации останутся, залогового налога пока не будет

В связи с инициированным новым председателем IRL Хелиром-Валдором Сеэдером обсуждением налоговой политики правительственная колаиция сделала совместное заявление.

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что коалиция сохраняется. Партнеры по коалиции договорились, что совместная подача налоговых деклараций для супругов сохраниться, а вот залоговый налог в том виде, в котором он обсуждался, пока принят не будет.

Кроме того, партнеры договорились, что вывоз заработанного в Эстонии дохода за рубеж не может быть свободным от налога, поэтому нужно изменить закон.

Председатели коалиционных партий продолжат переговоры в следующее воскресенье.