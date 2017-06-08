Правительство снова попытается утвердить программу административной реформы

Правительство Эстонии на заседании в четверг рассчитывает одобрить программу административной реформы, которая должна быть завершена не позднее июля.

Как ожидалось, план должен был быть утвержден еще на минувшей неделе, однако судьба нескольких самоуправлений по-прежнему вызывает споры, сообщает rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

В частности, до сих пор не ясно, что будет с волостью Кейла, а также с планируемым новым большим самоуправлением Алутагузе.

Напомним также, что реформа по укрупнению местных самоуправлений должна быть завершена уже в июле, поскольку в противном случае назначенные на октябрь местные выборы придется проводить в рамках старых административных границ.

Ситуация осложняется и предстоящей сменой министра государственного алминистрирования в связи с отставкой Михаила Корба.

В рамках проводимой в Эстонии административной реформы все самоуправления с числом жителей менее 5000 должны объединиться в более крупные административные единицы.