16.08.2018, 15:24

Правительство сделало предложение о созыве внеочередного заседания Рийгикогу

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rus.delfi.ee
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Правительство сделало предложение о созыве внеочередного заседания Рийгикогу
Foto: Jaanus Lensment

На сегодняшнем заседании правительство приняло решение сделать председателю Рийгикогу предложение созвать 22 августа в 10 часов внеочередное заседание парламента. В ходе заседания, в соответствии с предложением правительства, члены Рийгикогу обсудят один законопроект, а кроме того, должностную присягу принесет новый министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист.

В соответствии с предложением правительства, на первое чтение в парламент поступит инициированный депутатами Яаком Мадисоном, Калле Лаанетом, Яанусом Карилайдом, Тоомасом Витсутом, Райво Аэгом, Уно Каскпейтом, Вальдо Рандпере, Кюллики Кюбарсепп, Маргусом Цахкна и Лийзой Овийр проект поправок к закону о помощнике полицейского (631 SE).

Сессия продлится, пока повестка дня не будет исчерпана.

Премьер-министр на следующей неделе передаст президенту предложение назначить Рене Таммиста министром предпринимательства и инфотехнологий. Если президент согласится, то 22 августа новый министр предпринимательства и информационных технологий принесет должностную присягу перед лицом членов Рийгикогу.

Правительство сделало предложение о созыве внеочередного заседания Рийгикогу в соответствии со статьей 68 Конституции и статьей 51 Закона о трудовом распорядке Рийгикогу.

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