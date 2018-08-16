На сегодняшнем заседании правительство приняло решение сделать председателю Рийгикогу предложение созвать 22 августа в 10 часов внеочередное заседание парламента. В ходе заседания, в соответствии с предложением правительства, члены Рийгикогу обсудят один законопроект, а кроме того, должностную присягу принесет новый министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист.
Сессия продлится, пока повестка дня не будет исчерпана.
Премьер-министр на следующей неделе передаст президенту предложение назначить Рене Таммиста министром предпринимательства и инфотехнологий. Если президент согласится, то 22 августа новый министр предпринимательства и информационных технологий принесет должностную присягу перед лицом членов Рийгикогу.
Правительство сделало предложение о созыве внеочередного заседания Рийгикогу в соответствии со статьей 68 Конституции и статьей 51 Закона о трудовом распорядке Рийгикогу.