Правительство сделало предложение о созыве внеочередного заседания Рийгикогу

В соответствии с предложением правительства, на первое чтение в парламент поступит инициированный депутатами Яаком Мадисоном, Калле Лаанетом, Яанусом Карилайдом, Тоомасом Витсутом, Райво Аэгом, Уно Каскпейтом, Вальдо Рандпере, Кюллики Кюбарсепп, Маргусом Цахкна и Лийзой Овийр проект поправок к закону о помощнике полицейского (631 SE).

Сессия продлится, пока повестка дня не будет исчерпана.

Премьер-министр на следующей неделе передаст президенту предложение назначить Рене Таммиста министром предпринимательства и инфотехнологий. Если президент согласится, то 22 августа новый министр предпринимательства и информационных технологий принесет должностную присягу перед лицом членов Рийгикогу.