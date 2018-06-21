Правительство решило, что специальную планировку целлюлозного завода прекратят

Правительство сегодня решило, что специальную планировку завода по рафинированию древесины, который планируется построить поблизости от Тарту, прекратят.

Как сообщает коммуникационное бюро правительства, правительство на сегодняшнем кабинетном совещании приняло решение начать подготовку к тому, чтобы прекратить инициированную в мае прошлого года планировку целлюлозного завода.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, противостояние местной общины и местных самоуправлений препятствует осуществлению планировки, и это подтверждают сопутствующие судебные разбирательства. ”Я неоднократно подчеркивал, что правительство не хочет уже в зародыше душить инициативу предпринимателей. Предприятия и крупные инвестиции создают рабочие места и способствуют росту благосостояния всего общества. Вместе с тем ясно, что нельзя строить промышленное предприятие, не учитывая мнения местного населения”, — сказал Ратас.