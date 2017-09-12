Правительство приступило к переговорам по бюджету

Во вторник на совещании кабинета министров начались переговоры по бюджету 2018 года. Прежде всего, Министерство финансов должно представить членам правительства обновленный экономический прогноз, в котором дан обзор финансовых перспектив страны и последних данных по ситуации в экономике. Правительство представит проект бюджета в Рийгикогу в конце сентября, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Составляя весной государственную бюджетную стратегию, мы поставили крупнейшие цели государства на четыре года и наметили финансовые планы для их достижения. Теперь правительство приступает к первому обсуждению бюджета, которое будет опираться на поставленные коалицией задачи. Четыре больших цели правительства — это увеличить численность населения Эстонии, повысить уровень благосостояния и единства общества, развивать экономический рост и укреплять безопасность Эстонии. В бюджете 2018 года впервые отражены реформа не облагаемого налогом минимума, реформа финансирования здравоохранения, а также увеличение доходной базы местных самоуправлений, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Правительство продолжит работу во имя более единой, сильной и не страдающей от неравенства Эстонии. К концу месяца у нас будет составлена более точная программа на будущий год”.

В рамках государственной бюджетной стратегии правительство приняло в числе прочего решения о дополнительном финансировании здравоохранения в течение четырех лет на общую сумму в 215 миллионов евро, о выделении более чем 200 миллионов евро на нужды Rail Baltic и о поддержании расходов на оборону на уровне более 2 процентов от валового внутреннего продукта. Правительство также договорилось о большом объеме инвестиций: в течение следующих трех лет государственный сектор будет инвестировать более 1,3 миллиарда евро в год. 315 миллионов евро из этой суммы уйдет на программу стратегических инвестиций.

Задача правительства состоит в проведении устойчивой бюджетной политики, которая учитывает сбалансированное развитие экономики. Долговая нагрузка эстонского правительственного сектора является самой низкой в Европейском союзе и останется такой и в дальнейшем.